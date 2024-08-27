福建泉州注重發揮廉潔教育基礎作用

中評社北京8月27日電／據中央紀委國家監委報導，福建省泉州市紀檢監察機關始終把年輕幹部教育管理監督作為重中之重，充分發揮廉潔教育基礎作用，堅持從思想上築牢信仰之基，以廉潔文化涵養清風正氣，用榜樣力量激發持正守廉、奮勇向前的動力，引導廣大年輕幹部增強遵紀守法意識和拒腐防變能力，為年輕幹部系好“風紀扣”，護航年輕幹部行穩致遠。



強基固本，提高年輕幹部紀法意識



“大家好，我是安小紀。請大家跟我一起學習，這些行為可能影響公正執行公務……”今年以來，泉州市安溪縣紀委監委在微信端開設微課堂“安小紀帶你學《條例》”，由年輕紀檢監察幹部出鏡說紀，以短視頻形式宣傳解讀新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》，截至目前，已發布18期，轉發量超過1.1萬次，在全縣年輕黨員幹部中引發熱烈討論。



讓年輕幹部說紀釋法是提升自身政治素養和紀法觀念的重要舉措。為此，泉州市紀委監委開展“送紀法下基層”活動，組建了一支以年輕幹部為主體的“刺桐清風宣講團”，通過專人牽頭、組內試講、專家指導等環節完成統一備課，今年以來，這支宣講隊伍已到全市各級各單位開展宣講40餘場次，持續推動紀法教育常態化，助推年輕紀檢監察幹部在以講促學促幹中提升履職本領。針對年輕幹部群體特點，宣講團還專門準備了“扣好年輕幹部‘第一粒扣子’”等課程，教育引導全市年輕幹部增強紀律意識和規矩意識。



全市各級紀檢監察機關堅持為年輕幹部上好“任前第一課”、把好“履職第一關”。市紀委監委駐市公安局紀檢監察組以廉政談話的形式，嚴格落實年輕民警“新進必談、輪崗必談、提拔必談”，綳緊年輕幹部的“紀律弦”；泉州台商投資區紀工委監察工委打造“青紀學堂”等平台，開展紀法專題講座，做實年輕幹部集中輪訓，引導年輕黨員幹部學紀知紀明紀守紀，把遵規守紀刻印在心。



紀法教育既要有正面引導的“強心劑”，也要有反面警示的“預防針”。“年輕幹部正處在事業起步期，是一塊尚未雕琢的‘璞玉’，黨性歷練、社會閱歷、基層鍛煉相對不足，遇到利益誘惑更容易迷失跑偏，拒腐防變的考驗更大。”泉州市紀委監委相關負責同志表示，全市各級紀檢監察機關以近年來查處的年輕幹部違紀違法案件為反面典型，分類別、分領域、分專題拍攝製作了一批警示教育片，精準滴灌，開展警示教育，引導年輕幹部築牢思想堤壩。石獅市紀委監委拍攝本地區年輕幹部“窗口”涉腐案例教育片，組織市行政服務中心等單位年輕幹部觀看，以身邊事教育身邊人、以身邊案警示身邊人，教育引導年輕幹部以案為鑒，全方位對照檢視反思，始終做到警鐘長鳴。



泉州市紀委監委注重以廉潔陣地為依托，持續創新紀法教育形式和載體，既在市級廉潔文化展館內增設“學條例 守黨紀——讀懂《條例》”等主題展覽，又推動各縣市區紀委監委因地制宜，構建起點面結合的紀法教育多維立體矩陣。



惠安縣紀委監委依托黨性黨風黨紀教育基地搭建教育平台，將警示案例的文字、圖片和視頻等多種元素相融合，不斷充實基地教育資源，不斷滿足紀法教育多樣化需求。永春縣紀委監委建設反腐倡廉警示教育基地，由年輕幹部組成“桃源清風”宣講隊伍對展陳內容進行講解，讓受教育者成為講述者，推動廉潔教育入腦入心。

