高水平社會主義市場經濟體制：放得活管得住

中評社北京8月27日電／據中央紀委國家監委網站報導，黨的二十屆三中全會提出構建高水平社會主義市場經濟體制，強調“必須更好發揮市場機製作用，創造更加公平、更有活力的市場環境，實現資源配置效率最優化和效益最大化，既‘放得活’又‘管得住’”。怎樣認識既“放得活”又“管得住”的重要意義？如何做到既“放得活”又“管得住”？記者就此採訪了中國社會科學院經濟研究所政治經濟學研究室主任、教授張旭。



我國經濟發展獲得巨大成功的一個關鍵因素，就是我們既發揮了市場經濟的長處，又發揮了社會主義制度的優越性



記者：什麼是“放得活”？什麼是“管得住”？如何正確理解把握“放得活”與“管得住”的辯證關係？



張旭：關於什麼是“放得活”，什麼是“管得住”，黨的二十屆三中全會《決定》作出了言簡意賅的說明：“必須更好發揮市場機製作用，創造更加公平、更有活力的市場環境，實現資源配置效率最優化和效益最大化，既‘放得活’又‘管得住’，更好維護市場秩序、彌補市場失靈，暢通國民經濟循環，激發全社會內生動力和創新活力。”其中“更好發揮市場機製作用，創造更加公平、更有活力的市場環境，實現資源配置效率最優化和效益最大化”，就是對“放得活”的要求；“更好維護市場秩序、彌補市場失靈，暢通國民經濟循環”就是對“管得住”的要求。也就是說，在構建高水平社會主義市場經濟體制過程中，只要有利於提高資源配置效率的領域，就應大膽地“放”，給予市場機制運行的空間和環境。同時，市場機制不能到達的領域以及市場機制極端發展的地方，就應嚴格地“管”。“放得活”和“管得住”有機結合，達到的目標就是“激發全社會內生動力和創新活力”。



“放得活”與“管得住”的辯證關係，實質就是政府和市場的辯證關係。習近平總書記在十八屆中央政治局第十五次集體學習時強調：“在市場作用和政府作用的問題上，要講辯證法、兩點論，‘看不見的手’和‘看得見的手’都要用好，努力形成市場作用和政府作用有機統一、相互補充、相互協調、相互促進的格局，推動經濟社會持續健康發展。”在十八屆中央政治局第二十八次集體學習時，習近平總書記進一步指出：“我們要堅持辯證法、兩點論，繼續在社會主義基本制度與市場經濟的結合上下功夫，把兩方面優勢都發揮好，既要‘有效的市場’，也要‘有為的政府’，努力在實踐中破解這道經濟學上的世界性難題。”要“放得活”，就必須有“有效的市場”，各市場主體才能充分發揮活力和創造力；要“管得住”，就必須有“有為的政府”，才能充分保障市場秩序和各市場主體的利益。



記者：如何正確處理政府和市場的關係，是經濟學上的世界性難題。這一難題難在哪裡？提出既“放得活”又“管得住”，體現了怎樣的破解之道？



張旭：政府和市場的關係之所以成為經濟學上的世界性難題，其根本原因在於如何理解經濟社會發展目的和實現這一目的的手段之間的矛盾。歷史地看，世界各國的經濟發展始終面臨著偏向於政府作用還是偏向於市場作用的選擇，根本還是在於計劃和市場的關係，或者說是通過計劃配置資源還是通過市場配置資源的問題。在完全壟斷或完全競爭的理想狀態下，計劃和市場配置資源的效率是一樣的，但是理想狀態只存在於教科書中，現實經濟運行的複雜性，使得無論是計劃配置資源還是市場配置資源都不可避免地陷入到極端狀態。資源配置完全由計劃施行，在保障公平的同時往往以喪失效率為代價；資源配置完全由市場施行，在保障效率的同時往往以喪失公平為代價。無論哪種結果，都會導致社會生產力的破壞或遲滯。



在社會主義條件下發展市場經濟，是我們黨的一個偉大創舉。我國經濟發展獲得巨大成功的一個關鍵因素，就是我們既發揮了市場經濟的長處，又發揮了社會主義制度的優越性。堅持市場經濟改革的社會主義方向，核心問題是處理好政府和市場的關係，努力在實踐中破解這道經濟學上的世界性難題，就是使市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用。習近平總書記指出：“理論和實踐都證明，市場配置資源是最有效率的形式。市場決定資源配置是市場經濟的一般規律，市場經濟本質上就是市場決定資源配置的經濟。健全社會主義市場經濟體制必須遵循這條規律。”同時，“市場在資源配置中起決定性作用，並不是起全部作用”，我們是在中國共產黨領導和社會主義制度的大前提下發展市場經濟，什麼時候都不能忘了“社會主義”這個定語。“之所以說是社會主義市場經濟，就是要堅持我們的制度優越性，有效防範資本主義市場經濟的弊端。”必須充分認識到市場在資源配置中的盲目性，不能將全社會所有資源都由市場進行配置。



社會主義市場經濟體制是中國特色社會主義的重大理論和實踐創新，是社會主義基本經濟制度的重要組成部分。黨的十九屆四中全會審議通過的《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若幹重大問題的決定》將“堅持公有制為主體、多種所有制經濟共同發展和按勞分配為主體、多種分配方式並存，把社會主義制度和市場經濟有機結合起來，不斷解放和發展社會生產力的顯著優勢”作為我國國家制度和國家治理體系的顯著優勢之一。這一顯著優勢既體現了社會主義制度的優越性，又同我國社會主義初級階段社會生產力發展水平相適應，是黨和人民的偉大創造。以制度建設推進高質量發展，成為中國式現代化的重要保障。

