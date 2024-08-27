深挖案例資源　做實警示教育

中評社北京8月27日電／據中央紀委國家監委網站報導，二十屆中央紀委三次全會強調，強化正反兩方面教育，縱深推進“不想腐”。實踐中，如何以一體推進不敢腐、不能腐、不想腐為目標，深挖警示教育資源，提高警示教育精準性、有效性，確保警示教育直抵人心、觸及靈魂？我們採訪了三位地方紀委監委相關負責同志。



本期嘉賓



魯浩 河南省紀委監委宣傳部部長



朱永安 江蘇省蘇州市委常委，市紀委書記、監委代主任



吳燕 浙江省金華市委常委，市紀委書記、監委主任



以生動鮮活的畫面和鞭辟入里的文字，透視破紀破法的“漸變路”，標注蛻化變質的“征兆點”



記者：深挖警示教育資源，打造警示教育精品課件，把違紀違法事實、破紀破法過程、嚴重危害、紀法條款講清楚，入腦入心，有哪些行之有效的經驗做法？



魯浩：我們以深入說理打動人，從政治上把握警示教育片的定位和作用，在剖析典型案例時做到見人見事見思想，深刻揭露違紀違法幹部理想信念動搖、紀法底線失守的墮落軌跡，深刻揭露某一類違紀違法現象的特點、規律、原因，形成“大喝一聲、猛擊一掌”的震撼。在開展黨紀學習教育過程中，我們以六項紀律為框架，拍攝專題警示教育片《“戒尺”高懸》，以生動鮮活的畫面和鞭辟入里的文字，透視破紀破法的“漸變路”，標注蛻化變質的“征兆點”，使警示教育直達心底、震撼心靈。以新鮮素材吸引人，注重警示教育素材的新鮮度、時效性，我們推出的“警鐘60秒”系列視頻，不僅包含重點領域嚴重違紀違法黨員幹部的懺悔視頻，還包含剛被通報開除黨籍、開除公職處分的違紀違法黨員幹部的採訪視頻，引起了強烈的警示震懾。以鏡頭語言貼近人，靈活運用情景還原、情境對比等鏡頭語言，打造“沉浸式”教育體驗，提升警示性、藝術性。我們在拍攝製作警示教育片時，既注重採用情景還原手段真實再現案發過程，也注意通過強烈的反差對比增強代入感，讓教育過程貼近實際，讓觀看人員身臨其境。



朱永安：警示教育是全面從嚴治黨的基礎性工作，要注重從政治上把握，以系統化思維推進，充分釋放標本兼治的綜合效應。我們堅持將警示教育置於黨風廉政建設和反腐敗鬥爭中統籌考量，健全警示教育分工協作機制，細化宣教、監督、辦案、審理等部門責任，明確時間節點。從查辦案件一開始就謀劃警示教育，案件承辦與審理人員共同參與剖析案情、分析原因、提出警示點位，既講清個案事實，又剖析共性問題，點出有關黨組織的教育管理責任，讓黨員幹部對教育內容增進理解、產生共鳴。加強與新聞媒體的溝通協作，協同做好警示教育片謀劃、拍攝、製作等工作。同時，結合案件的背景環境、重要場景、關鍵人物等謀篇布局，及時收集相關影像和文書資料，適時組織拍攝“第一手”素材，為後期製作夯實基礎，努力打造警示教育精品課件。

