廣東堅持立行立改邊巡邊改　解決民生難題

中評社北京8月27日電／據中國紀檢監察報報導，夏秋之交，走進廣東省高州市雲潭鎮塘壩村，只見田野上青翠的秧苗隨風擺動、長勢喜人。然而今年2月，正在當地巡視的十三屆省委第三輪巡視第八巡視組接到群眾來信反映，去年底一場特大洪水將村里的部分橋梁、河道、農田衝毀，遲遲未修復，眼看春耕在即，村民心急如焚。收到群眾來信後，巡視組趕赴現場調研瞭解，並將該問題列入立行立改清單，督促高州市委著手解決。高州市委市政府成立工作專班，撥付專項資金組織修復重建。半個多月後，橋梁重新修好並拓寬，河道清淤後清澈見底，村道也實現硬底化，災後的村莊重煥生機。



巡視發現問題的目的是解決問題。廣東省牢牢把握政治巡視定位，緊盯群眾急難愁盼問題，推動各級黨組織立行立改、邊巡邊改，讓群眾真切感受到巡視帶來的實實在在的變化。不久前結束的十三屆省委第三輪巡視聚焦推進“百千萬工程”促進城鄉區域協調發展，對12個地級市、27個縣（市、區）開展常規巡視。省委巡視工作領導小組主要負責同志在參加該輪巡視動員部署會、聽取巡視階段匯報時表示，要弘揚“四下基層”優良作風，改進工作方法，多到“田間地頭”面對面瞭解群眾所思所盼，推動群眾可感可及的具體問題邊巡邊改。



在本輪巡視過程中，省委各巡視組緊盯群眾關切的難點堵點問題、“百千萬工程”任務落實、黨員幹部擔當作為和涉及“一老一小”的敬老院、中小學校，對群眾反映強烈、明顯違反規定且能夠馬上整改的，現場督促推動立行立改、邊巡邊改。據悉，本輪巡視督促立行立改、邊巡邊改群眾急難愁盼問題1170個，有力推動“百千萬工程”走深走實。



改善農村人居環境是推進“百千萬工程”的重要任務，更是民心工程。本輪巡視期間，巡視組收到興寧市坭陂鎮南方村村民黃老伯的來信反映，稱在其家門口不到2米的地方，兩座殘破的露天公廁影響家人生活和周邊環境，多次反映但始終沒有解決。接信後，巡視組工作人員立即前往實地核實瞭解情況。



經過一個多小時的車程，巡視組工作人員見到了信件中提到的公廁。只見兩座沒有頂的露天公廁破舊不堪，黃老伯家緊挨旁邊，確實影響居住。工作人員進一步走訪瞭解到，公廁已存在了許多年，因村民農業生產需要而一直沒有拆除。瞭解情況後，巡視組協調當地鎮政府、村委會相關人員就公廁問題召開會議，督促村委會結合實際進行整改，並做好村民思想工作。

