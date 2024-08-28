吳志良：夯實愛國愛澳政治基礎實踐一國兩制

澳門基金會行政委員會主席、澳門文化界聯合總會會長吳志良（中評社 段曉魯攝） 中評社香港8月28日電（記者 段曉魯）8月26日，“慶祝中華人民共和國成立75周年”紫荊文化論壇暨“紫荊·院士開講”在香港君悅酒店開幕。澳門基金會行政委員會主席、澳門文化界聯合總會會長吳志良出席並致辭，他表示，澳門回歸祖國25年來，“世界旅遊休閒中心”的地位日益鞏固，經濟韌性不斷增強，居民整體生活素質日益提升，形成具有澳門特色“一國兩制”的成功實踐。澳門正進入一個全新的發展期，將在國家對外開放中發揮更大的作用，為中國式現代化和民族復興貢獻更大力量。吳志良致辭全文如下：



今年是中華人民共和國成立75周年，也是澳門回歸祖國25周年。特區成立以來，澳門整體上經濟快速發展、社會和諧穩定，在實踐“一國兩制”上取得了喜人的成就，舉世矚目。



在回歸前，澳門的本地生產總值已連續四年錄得負增長，1999年的經濟總量更倒退至1993年的水平，再加上澳葡當局當年為特區政府留下的所謂“財政滾存”大多只是債權，公共財政基礎十分薄弱，使得澳門特區創建起點頗低。在2000年開放電訊業的經驗之上，特區政府決定結束博彩業的壟斷經營並適度開放，加上中央政府適時推出CEPA和內地居民個人遊措施，一度困擾澳門回歸最初幾年的失業和市道沉寂問題很快獲得解決，帶動澳門經濟的第二次騰飛，也讓特區政府有更充實的財政改善民生，提升居民整體的生活素質，形成具有澳門特色“一國兩制”的成功實踐。



回歸25年來，“世界旅遊休閒中心”的地位日益鞏固，澳門經濟的韌性有所增強，已獲國際組織認可為發達經濟體。與1999年比較，澳門在2019年的經濟總量實質增長3.94倍；2023年的總量仍為1999年的3.15倍；總體失業率從2000年第二季度的7.1%高峰回落至2024年第二季度的1.7%，回復疫情前“全民就業”的狀態。在改善民生的過程中，形成對教育、社會保障和房屋供應等的長效機制。全澳中小學通過澳門基金會和教育發展基金的資助得以擴建或重建，並成為大中華地區第一個實現15年免費教育的城市。特區政府先後推出“敬老金”、“現金分享”和建立雙層式社會保障體系，並從細節出發，推出醫療補貼計劃、長者安裝假牙計劃、長者免費乘車、學生乘車優惠、學生享用免費的牛奶和豆奶、水電費補貼計劃等措施。為了紓緩居民的住房需求，特區政府大力推動公共房屋（香港稱公營房屋）建設，從2001年到2024年7月已累計建成26534個單位，規劃或在建的也有16582個單位，以低收入住戶為對象的社會房屋（類似香港的公共租住房屋）供應問題接近徹底解決，可以滿足居民在一段時期對自置房屋的需求。

