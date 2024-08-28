美國學者龍安志：香港是文化外交重要平台

2019年度中國政府友誼獎得主、全球化智庫ccd高級研究員、美國學者及作家龍安志（中評社 段曉魯攝） 中評社香港8月28日電（記者 段曉魯）8月26日，“慶祝中華人民共和國成立75週年”紫荊文化論壇暨“紫荊·院士開講”在香港君悅酒店開幕。2019年度中國政府友誼獎得主、全球化智庫ccd高級研究員、美國學者及作家龍安志出席並致辭，他表示，香港真的可以通過文化外交作為一個平台，通過打開人們的心扉和心靈來贏得人心，強調中國哲學中強調和諧而非衝突、在極端之間尋求中道的深厚哲理。



龍安志表示，龍安志表示，自1980年代以來，我目睹了中國在中國共產黨的領導下經歷的巨大飛躍和轉變。時至今日，中國在清潔能源、生態文明和消除貧困方面引領世界。在許多聯合國官員看來，中國是全球唯一可能實現2030年聯合國可持續發展目標的國家。



龍安志稱，儘管我們今天擁有所有的技術設備和通信平台，世界從未像現在這樣脫節，從未有過這麼多的假新聞和誤解。全球衝突而非全球一體化正逼近我們。中國的故事需要向世界講述。然而，這個故事必須以一種國際觀眾能理解的方式呈現。這需要一種中立的外國聲音來解釋中國的成就，以便外國觀眾能夠以開放的心態接受，以一種外國人能理解的方式呈現中國的耐心堅持、和諧、平衡、相互尊重、在兩極之間尋求中道和非暴力的價值觀。香港真的可以通過文化外交作為一個平台，通過打開人們的心扉和心靈來贏得人心，強調中國哲學中強調和諧而非衝突、在極端之間尋求中道的深厚哲理。

