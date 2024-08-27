國家醫保局嚴肅處置藥品集采串標行為

中評社北京8月27日電／據人民日報報導，近期，根據群眾舉報及有關部門提供的線索，國家醫保局會同有關部門，針對有關團夥及企業在國家組織藥品集中採購中涉嫌串通、協商報價行為組織開展調查處置。



經查，在第七批國家組織藥品集中採購中，鹽酸溴己新注射液的6家投標企業，包括成都欣捷高新技術開發股份有限公司、仁合益康集團有限公司、廣州一品紅制藥有限公司、石家莊四藥有限公司、上海旭東海普藥業有限公司、江西億友藥業有限公司，以及占某澤、黃某棟、黃某銘、高某等自然人團夥成員和該藥品部分代理商組織、參與了串通投標。串標企業和代理商之間通過簽訂代理協議、協商申報價格、給予利益分成等方式，事先約定了中選企業和落選企業，涉嫌違反採購標書及有關法律規定，並造成醫保基金損失。



目前，醫保部門已將相關企業串通投標造成多支出的資金追回至醫保基金。國家組織藥品聯合採購辦公室已發布公告，取消鹽酸溴己新注射液4家原中選企業的中選資格，並將6家企業全部列入國家組織藥品集中採購“違規名單”，暫停其一定期限內參與國家組織藥品集中採購的資格。各省份醫藥集中採購機構已分別對參與串通投標的企業實施“嚴重”等級的失信評級，有關企業的鹽酸溴己新注射液掛網資格、企業參與集中採購的申報資格或入圍順位、綜合評分等將受到不同程度約束。此外，各有關部門已對串通投標團夥、6家企業及有關人員涉嫌違法犯罪問題開展調查。



國家醫保局表示，將會同有關部門持續積極防範、堅決打擊醫藥採購中的違法犯罪行為，為醫藥集采營造良好的法治環境。