職工醫保個人賬戶家庭共濟更便捷

中評社北京8月27日電／據人民日報報導，記者從國家醫保局獲悉：統計數據顯示，今年1—7月，我國職工醫保個人賬戶實現家庭共濟1.91億人次，金額已超220億元，較好地滿足了群眾需求。



2021年，國務院辦公廳印發《關於建立健全職工基本醫療保險門診共濟保障機制的指導意見》，提出將職工醫保個人賬戶使用人的範圍從職工本人，擴大到其參加基本醫保的“配偶、父母、子女”。近日，國務院辦公廳印發《關於健全基本醫療保險參保長效機制的指導意見》，進一步將職工醫保個人賬戶共濟親屬的範圍由“配偶、父母、子女”，擴大至其參加基本醫保的“近親屬”。



國家醫保局有關負責人介紹，目前，北京、河北、黑龍江、江蘇、青海、新疆等25個省份以及新疆生產建設兵團，已實現職工醫保個人賬戶省內跨統籌區家庭共濟。也就是說，只要共濟人、被共濟人在同一省份內參保，無論是否在同一個城市，都可以實現個人賬戶資金的家庭共濟。



從共濟地域看，同一統籌區（通常是同一個市）內家庭共濟1.8億人次，共濟金額208.32億元；省內跨統籌區家庭共濟1095.83萬人次，共濟金額19.06億元。



從共濟用途看，用於支付在定點醫療機構就醫發生的個人負擔的醫療費用212.39億元，用於支付在定點零售藥店發生的個人負擔的費用9.67億元。由於居民醫保繳費主要集中在每年9月至當年年底，因此這份家庭共濟“賬單”中用於參加居民基本醫保個人繳費的金額較低，僅為3.77億元。



據介紹，涉及職工醫保個人賬戶家庭共濟政策的最新文件出台後，各地正在積極落實。截至8月15日，河北、湖南、西藏等省份已將職工醫保個人賬戶家庭共濟範圍由“配偶、父母、子女”擴大至“近親屬”。