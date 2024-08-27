2023年水路貨運量首超90億噸大關

中評社北京8月27日電／據人民日報報導，水路運輸運載能力大、運輸成本低、單位能耗少，是我國綜合交通運輸體系的重要組成部分，也是服務經濟社會發展的有力支撐。2023年，我國水路貨運量首超90億噸大關，規模達到2012年的兩倍。當前，我國水路貨運發展情況如何，如何更好激發水運效能？記者採訪了交通運輸部水運局有關負責人。



港口星羅棋布，每天有超8.3萬艘次船舶穿梭進出；航道縱橫交織，每天有約256萬噸貨物駛向目的地。



據統計，去年我國水路貨運量、水路貨物運輸周轉量在綜合交通運輸體系中占比分別達到17.1%和54%，其中海運更是承擔了我國約95%的對外貿易運輸量。一個具有相當規模的水運體系，正成為服務經濟社會發展的有力支撐。



水路貨運持續較快增長，彰顯水運發展強大韌性和強勁活力



東海之濱，兩座世界級港口，映射水運強勁活力。



上海港，集裝箱吞吐量第一大港。近日，遠海汽車船公司汽車滾裝船“閩江口”輪首航靠泊外高橋海通碼頭。經過約19小時的裝貨作業，4800多輛國產品牌汽車開上新船，開啟前往波斯灣的航程。兩天後，同批交付的“遼河口”輪也在這里完成靠泊，裝載超4100輛車前往歐洲。



新船裝新車，延續出口熱。今年上半年，超過61萬輛國產汽車經上海外高橋口岸出海，同比增長約28%，平均每天有超3000輛汽車裝船出海，去往全球100多個國家和地區。

