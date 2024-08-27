擴面提質　普惠金融用心惠民解難題

中評社北京8月27日電／據人民網報導，在四川省蓬溪縣常樂鎮，巫先生在家鄉新崗位上發揮著自己的力量。但今年春季，一場突如其來的急性白血病打破了平靜的生活。



面對治病帶來的經濟壓力，巫先生忽然想到曾購買過“防癌抗癌專屬保險卡”，但當時只繳納了39元保費，因此他並未抱有太多希望。



但巫先生還是試著去申請保險理賠。最終在保險理賠工作人員的協助下，巫先生在6月28日獲得了124995元的賠償金。



據記者瞭解，小微企業、農民、城鎮低收入人群等是我國普惠金融重點服務對象。巫先生說的產品，突破了過去金融服務對特殊群體保障層級不足、保障範圍不全面、保障權益不充分等困難，助推保險保障服務更廣、更深、更專、更優。



西南財經大學中國家庭金融調查與研究中心發布的研究數據顯示，普惠金融對農村地區、農業戶口、低社會資本、低人力資本、低物質資本、低家庭收入水平人群產生了更顯著的正向影響。



生活在廣州市的家庭主婦羅女士，對普惠金融的幫助也心有感慨。她和做環衛工人的丈夫育有一個智力殘疾的兒子和一個活潑可愛的女兒，生活簡單平靜。



但今年在一次免費“兩癌”（乳腺癌、宮頸癌）篩查活動中，羅女士被確診罹患乳腺癌。如果治病，需要將家裡全部積蓄拿出，她因此產生了放棄接受手術的想法。

