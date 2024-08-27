日駐韓大使：日換首相　日韓合作仍是必選

中評社香港8月27日電／韓聯社報導，日本駐韓大使水嶋光一26日在首爾的大使官邸接受韓聯社專訪時表示，即使日本首相換人，日韓、日韓美推進的緊密合作關係依舊是必選之路。



此次是水嶋光一自今年5月履新以來首次接受韓國媒體採訪。他強調，期待新一任首相能儘早與韓國總統尹錫悅構建信賴關係，進一步發展日韓兩國關係。



日本首相岸田文雄日前已宣佈不參加下月舉行的自民黨總裁選舉。水嶋光一上述發言確認了日本首相更換後，日方堅持日韓合作政策方向不變的立場。



水嶋光一評價當前的國際局勢處於歷史性轉捩點，尤其是朝俄軍事合作危及地區安全關係，令人擔憂。維持和發展基於法律支配的自由開放的國際秩序尤為重要。對於朝鮮的核導問題、綁架問題、人權狀況改善問題，日方希望與韓國、美國等國際社會保持緊密合作。



對於日前旅日韓僑中學“京都國際高中”在日本全國高中棒球錦標賽上奪冠一事，他說，獲得兩國支援的學校奪冠，也象徵著當前的日韓關係。



對於日本在為佐渡金山申遺時作出的追悼強徵勞工的承諾，水嶋光一說，非常清楚韓國國內對該活動的關注，日方將秉持追悼所有來自韓半島的勞工的宗旨，討論出席人員的規模等問題。



水嶋光一出生於1961年，畢業于東京大學法學部，1985年進入外務省工作，曾擔任駐美大使館參贊、北美局北美第二課長等職務，外交經驗豐富。此次是他第二次來韓履職，水嶋光一曾于2017至2019年擔任日本駐韓大使館總括公使。