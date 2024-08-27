強基強鏈　國有企業加快供應鏈體系建設

中評社北京8月27日電／據人民網報導，供應鏈安全穩定是企業高質量發展的重要基礎，加快推進供應鏈管理體系變革，構建安全穩定且具有韌性的供應鏈體系，是加快推進企業管理體系和管理能力現代化的“必答題”。作為國民經濟的“穩定器”和“壓艙石”，國有企業加強供應鏈體系建設，是增強企業核心競爭力、加快培育世界一流企業的重要抓手。



國務院國資委企業改革局局長林慶苗前不久在國新辦發布會上談到國資央企供應鏈協同合作時表示，中央企業採購工作，通過降低採購門檻、減少交易成本等，有力扶持上下游企業發展。目前中央企業直接帶動的供應鏈上下游200多萬戶企業中，96%是民營中小企業。接下來將指導國有企業建設協同共贏的供應鏈生態，鼓勵國有企業擴大創新資源開放共享，充分發揮國有企業、民營企業等各類企業資源優勢，持續深化合作，實現共同發展。



國有企業如何在實踐中打造供應鏈核心能力，建設成與世界一流企業相適應的供應鏈管理體系？



業內人士認為，在建設世界一流企業背景下，國有企業供應鏈體系要強化科技創新，建設智慧供應鏈；堅持低碳發展，建設綠色供應鏈；優化管理流程，建設精益供應鏈；擴大開放合作，建設國際供應鏈；推動資源整合，建設協同供應鏈。



以中國建築集團為例，其完善“品類專精、區域共享、產品線集成”的供應鏈組織模式，與分供商建立長期合作關係，引導分供商增強細分領域服務能力；提升區域供需的集中化程度；圍繞成熟產品線，深度整合資源，聚焦未來重點領域，提升供應鏈優勢，加強對中小企業支持帶動，持續提升供應鏈管理組織體系、制度體系及人才隊伍建設。



作為供應鏈合作企業，五礦鋼鐵有限責任公司總經理李桂福表示，五礦鋼鐵與中建集團同向發力，2024年上半年合作量超百萬噸，近3年來合作開展的項目百餘項，共同完成了國家存儲器基地、成都京東方等一系列重點工程項目的建設。

