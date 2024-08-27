著力提升糧食產能　新技術夯實秋糧豐收基礎

中評社北京8月27日電／據人民網報導，今年的中央一號文件提出，把糧食增產的重心放到大面積提高單產上。秋糧是全年糧食生產的大頭，奪取秋糧豐收，能為鞏固和增強經濟回升向好態勢提供有力支撐。當前，糧食主產區運用新技術新裝備不斷夯實豐收基礎，打好秋糧生產主動仗。



立秋以來，河南省的秋糧進入生長關鍵期。在河南省鶴壁市浚縣衛溪街道傅莊村，村民付太華仰頭望著數台無人機在玉米田上空穿梭作業，一臉喜悅。



“付太華種植的玉米田是浚縣高產攻關方之一。現在無人機進行的‘一噴多促’作業，能有效促進作物生長、提高產量。” 浚縣農業農村局黨組成員、農技專家董文全介紹，為促進玉米綠色高產高效單產提升，通過大力推廣玉米密植滴灌肥水精準調控技術，選用適合密植的玉米品種，採用寬窄行搭配種植，一畝地可多種上千株玉米。



“目前，全縣已有289家新型經營主體和種糧大戶鋪設滴灌帶面積6.2萬畝，通過滴水灌溉精準調控肥水，高效節水灌溉效果凸顯，農業生產綜合效益顯著提升。”董文全說。



著力提升糧食產能，向農業強國闊步邁進，農機創新是關鍵變量。隨著高效率農機加速融入農業生產各領域，為我國農業現代化帶來重大機遇。



眼下，部分地區的秋糧品種已率先迎來收穫，黑龍江省200多萬畝鮮食玉米陸續開啟收穫。在黑龍江省綏化市青岡縣的高標準農田裡，三台鮮食玉米莖穗兼收機正在滿負荷作業。