我國累計發放自動駕駛汽車測試號牌1.6萬

中評社北京8月27日電／據科技日報報導，智能網聯汽車是全球新一輪科技革命的一大制高點。在我國智能網聯汽車產業有序推進過程中，公安交管部門積極配合行業主管部門做好管理保障工作。8月27日，在國新辦舉行的“推動高質量發展”系列主題新聞發布會上，公安部交通管理局局長王強介紹，截至目前，已累計發放自動駕駛汽車測試號牌1.6萬張，開放了公共測試道路3.2萬公里，有力支撐了自動駕駛技術驗證和更新迭代。



“目前，我國正在形成覆蓋道路測試、示範應用、准入和上路通行的自動駕駛汽車綜合管理體系。”王強表示，在道路測試和示範應用方面，2021年7月，公安部與工業和信息化部、交通運輸部聯合發文，明確規定了自動駕駛汽車開展上路技術測試和示範應用的主體、駕駛人和車輛，道路測試和示範應用管理，以及交通違法、交通事故處理等方面的要求。



在准入試點和上路通行方面，2023年11月，公安部與工業和信息化部等部門聯合作出規定，對經過技術測試、具備量產條件的自動駕駛汽車產品開展准入試點。准入試點後，納入工業和信息化部公告的自動駕駛汽車，可以購買保險、辦理車輛註冊登記，在限定區域內開展上路通行試點。



在試點“車路雲一體化”的應用方面，公安部與工業和信息化部等部門聯合下發通知，針對道路交通安全管理和網絡安全，細化完善了相關的管理措施。