科考團隊首次發現我國有戈壁熊分布

中評社北京8月27日電／據科技日報報導，記者27日從中國林科院主持承擔的第三次新疆科考項目——新疆自然保護地調查與國家公園潛力區科學考察項目瞭解到，項目團隊在野外科考工作中首次發現我國新疆伊吾縣有戈壁熊分布。



項目組成員、中國林科院森環森保所副研究員薛亞東告訴科技日報記者，團隊通過野外調查和走訪座談，對新疆伊吾縣中蒙邊境地區進行考察，從該縣林草部門收集到了疑似戈壁熊的照片和視頻，經現場調查，該照片和視頻拍攝於與蒙古國大戈壁保護區A區接壤的伊吾縣下馬崖鄉。



“後通過形態學鑒定，並請蒙古國大戈壁保護區A區管理人員和蒙古國科研機構戈壁熊研究專家進行復核，確認為戈壁熊。當地林草部門表示，自2020年起，陸續記錄到棕熊在下馬崖鄉活動的影像，發現地距離中蒙邊境僅20公里。”薛亞東說。



項目負責人、中國林科院森環森保所副所長研究員金崑介紹，戈壁熊（Ursus arctos gobiensis）是棕熊的一個亞種或一個類群，是世界上唯一一種生活在沙漠戈壁地帶的熊類，是蒙古國的“國熊”，在蒙古國的地位相當於我國的大熊貓。現有研究表明，戈壁熊僅分布於蒙古國大戈壁保護區A區，數量僅存50餘只，極度瀕危。



由於全球氣候變化，蒙古國戈壁熊生存條件越發嚴峻。作為“一帶一路”生物多樣性保護合作、拯救跨國極度瀕危物種的典型代表，戈壁熊保護於2013年被列入《中華人民共和國和蒙古國戰略夥伴關係中長期發展綱要》。