中國已成為全球最大體育用品出口國

中評社北京8月27日電／據人民日報報導，“中國造”體育用品出口火熱。



海關總署近日發布的數據顯示，今年上半年，中國體育用品及設備出口同比增長16.7%，高出同期出口整體增速9.8個百分點。世界貿易組織（WTO）發布的數據報告顯示，全球範圍內的體育用品貿易在過去近30年裡增長了近3倍，而在這30年間，中國已成為全球最大的體育用品出口國。



上半年體育用品及設備出口增長16.7%



在全球重要的羽毛球生產基地——貴州省錦屏縣，每天上萬打、超過10萬只羽毛球從這裡“飛”向全球。



“我們統計過，全球大約每10只羽毛球，就有1只產自錦屏。”貴州亞獅龍體育文化產業發展有限公司生產經理胡兵說，公司去年產值3.4億元，生產羽毛球超400多萬打，出口總額近900萬美元，產品銷往60多個國家和地區。今年上半年，工廠生產羽毛球已超230萬打，產值達1.85億元，出口比去年同期增長了40%左右。“目前羽毛球供不應求，一出貨就被訂完，我們正開足馬力、趕制訂單產品。”



爆火的羽毛球，是中國體育用品生產熱、出口熱的一個縮影。上半年，中國體育用品及設備出口同比增長16.7%，其中哪些體育用品在國外賣得熱火？



首先是球類及相關用品。



根據海關總署數據，2024年第一季度，中國足球、籃球、排球累計出口量8920萬個，環比增長0.79%，同比增長33.57%，出口額1.93億美元，環比增長10.36%，同比增長17.99%；乒乓球、羽毛球、網球及相關用品累計出口額2.04億美元，環比增長0.59%，同比增長0.93%。



從出口國別來看，美國、俄羅斯、德國、巴西、墨西哥等國家成為足球、籃球、排球主要出口市場。美國、越南、法國、德國、西班牙等國家則是乒乓球、羽毛球、網球及相關用品市場的主要出口目的國，在出口市場前十的國家中，亞洲國家占據5席，其中對菲律賓出口額達到604萬美元，環比增長69.55%。

