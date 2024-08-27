2014年以來1.5億農業轉移人口進城落戶

中評社香港8月27日電／2014年以來，共有1.5億農業轉移人口平穩有序進城落戶，中國戶籍人口城鎮化率由2014年的35.9%提高到2023年的48.3%。



新華社報導，公安部常務副部長亓延軍27日在國新辦舉行的“推動高質量發展”系列主題新聞發佈會介紹了上述情況。他說，黨的二十大以來，公安部進一步調整完善戶口遷移政策，持續推進農業轉移人口市民化。目前，東部地區除個別超特大城市，中西部地區除個別省會（首府）城市以外，全面放寬放開了落戶限制。



黨的二十屆三中全會提出，“加快農業轉移人口市民化”“探索建立全國統一的人口管理制度”，為進一步深化戶籍制度改革指明了方向。公安部治安管理局局長仇保利表示，公安部將會同有關部門深入研究論證、採取有力舉措，扎實有序推進農業轉移人口市民化，更好助力城鄉融合發展。



加快推行經常居住地登記戶口制度。仇保利說，下一步，公安部將指導各地在堅持合法穩定就業或合法穩定住所（含租賃）基本條件的基礎上，分類施策、因地制宜，全面落實城區常住人口300萬以下城市取消落戶限制要求，全面放寬城區常住人口300萬至500萬城市落戶條件，完善城區常住人口500萬以上超大特大城市積分落戶政策，更好促進農業轉移人口進城落戶。



深入實施高頻戶政業務便利化舉措。近年來，公安機關深入推進高頻戶政業務“跨省通辦”。截至今年7月底，累計辦理戶籍類證明“跨省通辦”業務240萬餘筆，辦理首次申領居民身份證“跨省通辦”120萬餘張，辦理居民身份證換補領“跨省通辦”4232余萬張、省內跨地市7362余萬張。下一步，公安部將指導各地積極回應群眾新期待新要求，在全面實施戶口遷移、居民身份證、臨時居民身份證“全國通辦”基礎上，穩步推進居民身份證補換領等高頻戶政事項“全程網辦”，實現足不出戶就能辦成事。



積極探索建立全國統一的人口登記管理制度。近年來深化戶籍制度改革取得寶貴實踐經驗，為探索建立全國統一的人口登記管理制度奠定了堅實基礎。下一步，公安部將持續深化戶籍制度改革，加快推進居民身份證、居住證功能銜接並軌。以公民身份號碼為唯一標識，加快推動部門間人口信息資源依法互聯共享，實現就業、教育等信息匯聚，更好推進“高效辦成一件事”。穩步推進戶籍管理領域立法，為全國統一的人口登記管理制度提供法治保障。