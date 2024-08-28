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中評現場：兩岸青年羽毛球交流賽舉辦
http://www.CRNTT.com   2024-08-28 00:50:46


交流賽合影（中評社　劉子涵）
選手熱身（中評社　劉子涵）
　　中評社北京8月28日電（實習記者　劉子涵）8月27日，“綻放青春　羽夢同行”2024兩岸青年羽毛球交流賽在石景山區泰然體育健身中心舉辦，來自島內高校的青年學生、在京台青代表和石景山區青年代表共60餘人參加活動。
 


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