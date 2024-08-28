中評現場：兩岸青年羽毛球交流賽舉辦

交流賽合影（中評社 劉子涵） 選手熱身（中評社 劉子涵） 中評社北京8月28日電（實習記者 劉子涵）8月27日，“綻放青春 羽夢同行”2024兩岸青年羽毛球交流賽在石景山區泰然體育健身中心舉辦，來自島內高校的青年學生、在京台青代表和石景山區青年代表共60餘人參加活動。

