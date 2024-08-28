8月27日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京8月28日電（記者 海涵）外交部發言人林劍8月27日主持例行記者會並就中非共建“一帶一路”、加拿大對華電動汽車加征關稅等問題回答中外記者提問，以下是問答全文：



德國電視一台記者：據報導，中國外交部長王毅今日會見德國社會民主黨議會黨團主席米策尼希。米在過去曾提及“凍結烏克蘭衝突”問題，請問該問題是否在今天討論的範圍之內？



林劍：我不瞭解你說的情況，建議你向有關部門詢問。



總台央視記者：近日，有非洲學者表示，高質量共建“一帶一路”為促進非洲國家互聯互通發揮了重要作用，非洲在基礎設施建設方面仍有很大缺口，非中共建“一帶一路”將有力促進非洲可持續發展、經濟增長和區域一體化。發言人對此有何評論？共建“一帶一路”能為促進非洲互聯互通帶來什麼？



林劍：基礎設施建設是非洲發展的重要基礎，實現互聯互通是非洲國家的普遍期待。多年來，在中非合作論壇和共建“一帶一路”框架下，中國始終秉持真實親誠理念和正確義利觀，堅定支持非洲國家提升基礎設施和互聯互通水平，實現可持續發展。



要想富，先修路。多年來，中非合作新建和升級的公路近10萬公里、鐵路超1萬公里、橋梁近千座、港口近百個。蒙內鐵路、亞吉鐵路、本格拉鐵路等相繼竣工，大幅提升沿海與腹地之間的運輸效率。喀麥隆克里比深水港迎送萬噸級大型船舶為內陸國家帶來發展機遇，埃塞俄比亞博萊國際機場改擴建工程助力打造東非最大航空樞紐。贊比亞下凱富峽水電站、摩洛哥努奧光熱電站、肯尼亞加裡薩光伏發電站極大緩解當地用電荒。中國企業幫助非洲建設一半以上的無線站點和高速移動寬帶網絡，服務超過9億非洲人民。目前，52個非洲國家以及非盟委員會同中國簽署了共建“一帶一路”合作文件，致力於破解自身發展瓶頸。