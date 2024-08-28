外交部：破壞和平的帽子絕對扣不到中國頭上

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京8月28日電（記者 海涵）針對菲律賓在南海問題上對中國的指責，外交部發言人林劍在8月27日外交部例行記者會上表示，當前究竟是誰不斷地在南海侵權挑釁？是誰在引入域外勢力破壞地區和平穩定的大局？地區國家對此都看得清清楚楚。破壞和平的帽子絕對扣不到中國頭上。



林劍強調，我們敦促菲方個別人員正視問題的根源，不要在滋事挑釁破壞地區和平的道路上越走越遠，不要再上演顛倒黑白、倒打一耙的拙劣戲碼。