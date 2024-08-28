透過增值稅發票看經濟亮點

數據來源：國家稅務總局（圖源：人民日報） 中評社北京8月28日電／據人民日報報導，8月27日，國家稅務總局發布增值稅發票數據顯示：1—7月，我國製造業銷售收入同比增長5.3%，31個製造業大類行業中有28個實現正增長；企業購進研發和技術服務金額同比增長12.3%；全國省際銷售額同比增長3.8%。



“從最新數據看，當前，我國製造業持續向好，新質生產力加快發展，全國統一大市場建設穩步推進。”國家稅務總局稅收科學研究所所長黃立新說。



製造業高端化、智能化、綠色化發展扎實推進



增值稅發票數據顯示：1—7月，高端裝備製造業銷售收入同比增長8.3%，占製造業總銷售收入的比重為16.5%，較去年同期提高0.5個百分點。智能設備製造業銷售收入同比增長12.4%。高耗能製造業銷售收入占製造業比重為30.7%，較上年同期下降0.8個百分點，節能降耗工作有序推進；製造業企業採購環境治理服務金額同比增長6.2%，增速較2023年加快2.4個百分點，治污投入不斷加大。



“數據表明，我國製造業高端化、智能化、綠色化發展扎實推進，對經濟回升向好發揮重要支撐作用。”黃立新說。



位於河北省石家莊市裝備製造產業園的石家莊安瑞科氣體機械有限公司，是一家從事氫能裝備和特種氣體、天然氣等儲運裝備業務的國家級專精特新“小巨人”企業。



“稅務部門指導我們應享盡享稅費優惠政策，今年預計能享受研發費用加計扣除金額600萬元左右。我們在綠色發展的道路上走得更有底氣。”企業有關負責人駱江虹說。



“我們將持續優化服務舉措、拓展服務渠道，聚焦納稅人繳費人最關切的問題，營造良好的營商環境。”國家稅務總局石家莊市稅務局黨委書記、局長岳廣建說。



企業科技創新水平不斷提升，戰略性新興產業勁頭十足

