浙江僑界傳播茶文化　讓外國茶客愛上紫笋茶

今年4月，在長興茶文化交流中心，美國新澤西州帕特森市國際高中師生參與長興縣僑聯“之江同心·共品茶韵”視頻連線活動。（受訪者供圖） 中評社北京8月28日電／據海外網報導，“牡丹花笑金鈿動，傳奏吳興紫笋來。”這是唐代湖州刺史張文規對紫笋茶進貢景象的生動描述。



紫笋茶又名“顧渚紫笋”，在唐代曾被列為貢茶，浙江省湖州市長興縣是其主要產區。由於茶芽細嫩、色澤帶紫、其形如笋，得名“紫笋”。近年來，長興縣僑界通過打造長興茶文化交流中心、傳承紫笋茶技藝、推廣茶文化，吸引了許多外國茶客。不少海外茶商成了紫笋茶的愛好者，也成了縣裡的“回頭客”。



茶香吸引外國客商



凌晨1點，位於長興縣川步村的長興茶文化交流中心剛剛熄燈。夏秋之交，正是用紫笋茶製作紅茶的時節。美國僑眷、長興縣僑聯副主席張文華和同事們在交流中心忙了一整天，通過萎凋、揉拈、發酵、乾燥等多道工序，把一片片翠綠的紫笋群體種青葉，制成一袋袋香氣撲鼻的手工紅茶。這些客戶定制的手工紫笋紅茶將與其他紫笋茶產品一起，銷往海內外市場。



長興茶文化交流中心是湖州市“華僑國際文化交流基地”、2022年度浙江省級五星“僑胞之家”。2021年，為繁榮紫笋茶產業、帶動村集體經濟發展，當地引入長興茶文化交流中心項目，建成了具備茶產品研發與展銷、手工茶製作體驗、茶藝技能培訓等功能在內的多業態空間。近幾年，交流中心已成為長興縣舉辦僑界與國際茶文化交流活動的主要地點之一。



作為湖州市紫笋茶製作技藝非物質文化遺產代表性傳承人，張文華運營長興茶文化交流中心已有3年。張文華介紹，交流中心接待了許多華僑華人與外國茶商，不少人在這裡認識了長興紫笋茶。



今年4月，紫笋茶采摘季，意大利茶商嘉木專程趕來長興茶文化交流中心。在茶葉審評間，嘉木與評茶員一起，對茶湯進行觀色、聞香、品味。經過反復對比，他決定訂購7款紫笋茶產品，帶回歐洲銷售。



“紫笋茶這些年很受我的歐洲客戶歡迎，紫笋綠茶、紫笋茶餅等產品對愛茶的人來說很有吸引力。”嘉木說，5年前，他第一次嘗到紫笋茶，醇厚、甜潤的茶香一直讓他念念不忘。5年來，他還帶其他外國茶商到過長興，尋覓紫笋茶香。



像嘉木一樣循香而來的外國茶商還有很多。每到紫笋茶的收穫季節，長興茶文化交流中心就忙碌起來。“我們接到來自加拿大、美國、西班牙、德國和瑞士的很多訂單。”張文華說，“很多外國客商會到這裡實地采茶、選購，還有不少海外老茶客遠程發來郵件下單。”

