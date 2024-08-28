俄對烏多地發動大規模襲擊

8月13日，在俄羅斯庫爾斯克市，來自俄烏邊境地區的居民排隊領取救援物資。（來源：新華社） 中評社北京8月28日電／據新華社報導，俄軍27日對烏克蘭多地發動大規模襲擊。烏軍總參謀部27日上午在社交媒體通報說，過去24小時，烏俄雙方共發生170次戰鬥。



俄羅斯國防部27日發布通報說，俄軍當天凌晨使用包括“匕首”高超音速導彈在內的遠程空基高精度武器和無人機對烏克蘭多個機場的關鍵設施進行了集群打擊，所有預定目標均被擊中。



烏克蘭空軍27日上午在社交媒體發文稱，俄軍當天凌晨再次對烏克蘭進行大規模空襲，共發射了10枚導彈和81架無人機，烏防空力量擊落其中5枚導彈和60架無人機。烏國家電力公司27日發表聲明說，由於26日遭遇俄烏衝突以來俄軍對烏能源系統最嚴重的襲擊，27日烏克蘭在全國實施限電措施。



烏軍總參謀部27日上午在社交媒體通報說，過去24小時，烏俄雙方共發生170次戰鬥。



烏軍總司令瑟爾斯基27日在“烏克蘭2024·獨立”論壇上發言說，截至當天，烏軍已控制俄羅斯庫爾斯克州的100個居民點，共計1200多平方公里土地，俄方已將約3萬名軍人從烏克蘭調往庫爾斯克。烏總統澤連斯基當天在論壇上表示，烏方不準備用領土換取安全保障。



俄武裝力量輻射、化學和生物防護部隊司令基裡洛夫27日在新聞發布會上說，俄方獲取的多份材料表明，烏軍使用含有有毒化學品的彈藥，俄方已將烏克蘭違反《禁止化學武器公約》的材料轉交禁止化學武器組織。



國際原子能機構總幹事格羅西27日在結束考察庫爾斯克核電站後舉行的新聞發布會上說，核電站在任何情況下都不應成為軍事行動目標，庫爾斯克核電站附近有無人機襲擊的痕跡，但該核電站目前運行“非常接近正常狀態”。他說，庫爾斯克核電站受到的任何“外部影響”都可能帶來嚴重後果。格羅西透露，他下周將前往烏克蘭，計劃與澤連斯基討論扎波羅熱核電站局勢等問題。他表示，國際原子能機構考察了烏克蘭所有核電站，沒有發現製造“臟彈”的材料洩漏。