內地奧運健兒即將訪港點燃港人民族自豪感

（來源：新華網視頻截圖） 中評社北京8月28日電／據新華社報導，早前閉幕的巴黎奧運會“燃爆”整個盛夏，中國體育代表團取得了夏季奧運會境外參賽歷史最好成績，中國香港代表團也取得2金2銅歷史佳績。內地奧運健兒代表團將於8月29日至31日到訪香港，香港社會各界熱切期盼一睹運動員英姿，共同分享奧運喜悅。



“我們家一直喜歡體育，對奧運會更是密切關注，得知奧運健兒訪港的活動時，我爸就叮囑我一定要搶票！”如願買到“奧運健兒大匯演”票的香港市民馬女士難掩激動之情，她對即將親眼見到游泳運動員潘展樂感到十分欣喜。



據瞭解，代表團訪港期間有三場公開活動，包括30日晚在伊利沙伯體育館舉行的“奧運健兒大匯演”，以及31日上午分別於伊利沙伯體育館和維多利亞公園游泳池舉行的兩場“內地奧運健兒展風采”運動項目示範，約5300張門票1小時內全部售罄。



除了像馬女士一樣搶票成功的“幸運兒”外，還有不少市民打算蹲守在電視機前收看直播，也有人表示“到時候多出門轉轉，希望能偶遇他們”。“奧運熱”在香江持續燃燒，進一步點燃港人對國家與香港的體育運動發展成就的自豪感。



紫荊研究院26日公布的最新調查顯示，超過八成香港市民為中國體育代表團和中國香港代表團的表現感到自豪。針對加強內地和香港運動員的交流，以進一步提升香港運動員技術水平，超過82%受訪市民表示贊成。紫荊研究院認為，調查結果反映香港市民期望內地和香港體育界加強合作，推動香港運動員朝著更專業化的方向發展。



本次活動將是香港回歸祖國以來，內地奧運健兒連續第七次在奧運會結束後訪港。香港特區行政長官李家超衷心感謝中央政府再次安排內地奧運健兒代表團訪港，並熱切期待代表團到來，弘揚中華體育精神，讓香港市民一同分享國家隊取得驕人成績的喜悅，增強香港市民尤其是青少年的愛國熱情。



