學習黨的三中全會精神中央宣講團在香港宣講

8月25日，學習貫徹黨的二十屆三中全會精神中央宣講團在香港特別行政區為中央駐港機構和中資企業進行宣講。（來源：新華社） 中評社北京8月28日電／據新華社報導，25日至27日，學習貫徹黨的二十屆三中全會精神中央宣講團在香港特別行政區為中央駐港機構和中資企業、香港特區管治團隊、社會各界人士進行了三場宣講，並與香港工商界、創科界代表舉行了座談交流。



中央宣講團成員、全國人大常委會法制工作委員會主任沈春耀緊緊圍繞習近平總書記在黨的二十屆三中全會上的重要講話和《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》（以下簡稱《決定》），從深刻理解全會主題和進一步全面深化改革、推進中國式現代化的重大意義，深刻理解進一步全面深化改革的指導思想、總體目標和重大原則，全面準確理解《決定》提出的重大舉措和任務要求，全力以赴抓好全會精神貫徹落實等方面，對全會精神進行了宣講。他表示，香港各界人士和管治團隊都非常關心全會精神，充分反映了香港同胞對中央重大部署、對國家發展的關注，以及對香港在其中發揮作用的願望。



中央宣講團成員，商務部黨組書記、部長王文濤著重從全面準確理解《決定》提出的重大改革舉措，特別是經濟體制改革的重大部署進行了宣講。他指出，進入由治及興的新階段，香港迎來全力拼經濟、謀發展的最好時期，更需要融入國家改革大潮，鞏固和提升香港獨特地位和優勢，積極對接國家戰略，充分把握國家發展帶來的機遇，當好背靠祖國、聯通世界的“超級聯繫人”“超級增值人”，在新的改革征程中不斷譜寫“一國兩制”精彩華章。從香港融入改革發展大局看，“一國兩制”的生命力和優越性不斷顯現。香港在國家構建對外開放格局下發揮日益重要的作用，在發展新質生產力上也大有可為。



香港特區行政長官李家超出席有關宣講活動。他表示，感謝中央宣講團來港宣講，令與會者和廣大市民對全會精神有更深刻認識和理解，獲益良多。香港要通過進一步改革實現更好發展，既要進一步發揮“一國兩制”下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，也要在推動自身發展、與內地高度融合發展的進程中，不斷致力尋求政策、機制、體制的創新突破，持續鞏固及提升自身優勢，以香港所長貢獻國家所需。



中央港澳工作辦公室副主任、國務院港澳事務辦公室副主任、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任鄭雁雄表示，《決定》涉及香港的改革措施分量很重，飽含中央的關愛眷顧與厚望重托，為香港更好發揮獨特作用提供了戰略支點，為香港由治及興帶來新的重大機遇。中央宣講團成員到香港宣講，將幫助大家進一步深化對全會精神的理解。



26日下午舉行的宣講會通過香港特區政府網站、香港電台等渠道進行了直播，供市民即時收看。沈春耀、王文濤在宣講會現場與香港社會各界人士進行了問答互動。