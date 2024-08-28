美稱蘇尼翁號油輪遭襲後燃燒或造成環境災難

“蘇尼翁”號油輪仍在起火燃燒。（圖源：央視新聞） 中評社北京8月28日電／據央視新聞報導，美國五角大樓官員當地時間8月27日表示，日前在紅海被胡塞武裝擊中的“蘇尼翁”號油輪 ，目前仍在起火燃燒，並且有跡象顯示這艘油輪正在漏油。美方獲悉，有第三方試圖使用拖船救援“蘇尼翁”號油輪，但是遭到胡塞武裝的襲擊警告而被迫放棄救援。



此前也門胡塞武裝在22日宣布，在紅海行駛的油輪“蘇尼翁”號因違反其禁令而被襲擊。歐盟方面稱，“蘇尼翁”號懸掛希臘國旗，共攜帶有15萬噸原油，遇襲後可能造成環境污染。