美國一航空公司維修中心發生事故　2死1傷

中評社北京8月28日電／據央視新聞報導，當地時間8月27日獲悉，達美航空公司（Delta Air Lines ）發表聲明表示，位於美國佐治亞州亞特蘭大市的達美航空公司維修技術中心於當天早上發生事故，造成2名達美員工死亡、另有1人重傷。



有消息人士表示，在輪胎拆卸過程中，一個輪胎發生爆炸。



達美航空公司稱正在與當地政府合作，對該事故進行全面調查。