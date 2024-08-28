港出口飈13.1%　連升五月市場需求回升

香港外貿連續5個月增長，7月份出口升幅更加快至13.1%。（大公報） 中評社香港8月28日電／大公報報導，受惠外圍市場需求上升，香港外貿連續5個月增長，7月份出口升幅更加快至13.1%，表現遠勝市場預期；進口增速亦加快至9.9%。特區政府發言人表示，展望未來外部需求若維持穩定，本港出口有望延續正面表現，但密切留意地緣政治緊張局勢和貿易摩擦帶來的風險。商會人士對前景保持審慎，今年出口增長表現不俗，明年或充滿挑戰，業界主要憂慮美調整對華貿易政策。



特區政府統計處昨日公布7月份對外商品貿易統計數據，商品整體出口貨值上升13.1%至3904億元，商品進口貨值上升9.9%至4123億元。總結首七個月，出口與進口貨值按年分別增長12.4%及8%。特區政府發言人表示，7月商品出口貨值繼續錄得雙位數按年增長。輸往內地、美國及歐盟的出口繼續明顯擴張，輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。展望未來，如果外部需求維持穩定，香港出口的正面表現應該可以延續，儘管地緣政治緊張局勢和貿易摩擦將帶來風險，當局會密切留意情況。



商經局：支援企業拓新興市場



商務及經濟發展局表示，由於地緣政治緊張局勢及貿易摩擦仍會帶來風險，該局會繼續積極擴展經貿網絡，支援企業開拓新興市場，包括東盟等及“一帶一路”沿線國家，抓緊國家雙循環帶來的龐大機遇，增強發展動能，並按照三中全會的《決定》，鞏固提升香港作為國際貿易中心的地位。



對於香港外貿前景，港商均表示持審慎態度，甚至有機會出現先甜後苦現象。由於美大選未明朗，不少買家均提早進行採購，相信今年餘下時間出口有不俗增長。然而，隨著大選結果出爐，貿易保護主義抬頭，有機會對華貿易施加無理限制或關稅，故預期明年環境充滿挑戰。

