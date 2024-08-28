數字中國發展提質提速

數據來源：《數字中國發展報告（2023年）》（圖源：新華社） 中評社北京8月28日電／據新華社報導，日前發布的《數字中國發展報告（2023年）》顯示，我國數據要素市場化改革步伐進一步加快，數字經濟規模持續壯大，數字技術應用場景不斷拓展。數字中國建設持續賦能經濟社會高質量發展，成為加快構建中國式現代化的強勁引擎。



網購衣物，進虛擬試衣間一鍵換裝，直觀感受搭配是否合適；去熱門餐廳，提前在網上取號、點餐，省時又省力；居家生活，遠程操作、語音控制的智能家具家電大大提升居住舒適度；出門打開導航軟件，路線規劃、到達時間一目了然……



數字技術的廣泛應用，正影響著衣食住行等日常生活，讓越來越多人享受到數字紅利。不僅如此，數據作為新型生產要素，已快速融入生產、分配、流通、消費和社會服務管理等各環節，深刻改變著生產方式、生活方式和社會治理方式。



日前，國家數據局正式發布《數字中國發展報告（2023年）》，顯示數字中國發展呈現良好態勢，賦能效應更加凸顯。當前，數字中國建設取得了哪些成效，呈現出怎樣的特點，接下來有什麼發展方向？記者進行了採訪。



20多個省份成立專門數據交易機構



加快數據要素市場化改革



去年以來，數據要素市場化改革步伐進一步加快，統籌管理、協調發展的體制機制進一步完善。各地區各部門積極開展公共數據授權運營、數據資源登記、企業數據資產入表等探索實踐，加快推動數據要素價值化過程。



截至2023年底，有20多個省份成立了專門的數據交易機構。廣東、山東、江蘇、浙江的數據交易機構數量位居全國前列。

