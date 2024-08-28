港積極招商　打造企業總部樞紐

香港營商優勢不斷提升，內地和海外企業紛紛在港設立總部。（大公報） 中評社香港8月28日電／大公報報導，香港加力招商引資效用進一步顯現，近期接連有企業在港設立總部，包括內地微眾銀行及科大訊飛，連同約50間已拍板落戶香港的重點企業，將推動境外企業在港地區或國際總部的數量企穩回升，有利香港發展成為企業總部樞紐。



香港綜合競爭力及營商優勢不斷提升，這從上半年落戶香港或擴展業務的中外企業數目大增43%至322間可以反映出來，同時亦凸顯香港作為內企走向國際與外企進軍內地市場的橋梁作用，持續吸引全球各方企業、人才及資金，有助香港加快發展創新科技、推動經濟轉型。事實上，今年次季香港經濟按年增長3.3%，較首季加快0.5個百分點，主要受惠外貿及整體投資改善，其中本地固定資本形成總額（整體投資開支）由首季按年增長0.1%，顯著加快至6%，可見企業投資信心增強，支持香港經濟保持增長趨勢。



半年新增投資400億 添3500職



事實上，中共二十屆三中全會通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，提到發揮“一國兩制”優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地，健全香港、澳門在國家對開放中更好發揮作用機制。因此，有理由相信在國策支持下，香港聯通內地與國際的功能角色將進一步增強，更多境外企業、人才、資金匯聚香港，經濟發展大有可為，在全球經濟﻿復甦步履不穩之大環境下，今年上半年境外企業在港的新增投資近400億元，並創造逾3500個新增職位，從中可見香港魅力。



中外企看好 微眾科大訊飛落戶



香港加力招商引資，搶企業頻頻傳出喜訊。去年至今，當局引入兩批共約50間重點企業落戶香港，預期未來陸續在港設立研發中心、地區或國際總部。令人感到欣喜的是，近月企業在港設立總部的情況有增加趨勢，7月先有數字銀行深圳前海微眾銀行在港設立其科技公司總部，計劃投資1.5億美元，之後內地智能語音和人工智能企業科大訊飛在港設立國際總部。科大訊飛視香港作為其國際化橋頭堡，對香港創科經濟發展投下信心票。

