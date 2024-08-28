中評社北京8月28日電／網評：從沙利文訪華看中美關係的戰略平衡



來源：大公報 作者：國際關係學者靖偉



8月27日至29日，美國總統國家安全事務助理沙利文訪華，引發輿論普遍關注。拜登總統退出美國大選，沙利文作為拜登的國家安全事務助理，其政治前景並不樂觀。按照美國政治慣例，即使哈里斯入主白宮，拜登時代的班底也會大概率調整。



似乎，沙利文訪華有些雞肋。拜登沒有實現訪華，是由於他將中國視為美國第一競爭對手，而且對華實施方方面面的極端措施，包括關稅、科技、出口管制、投資審查等，逐層加碼，嚴重損害中方正當權益。而且，美國在台灣、南海問題等涉及中國領土主權的核心利益方面，不斷觸及中國的底線；在烏克蘭危機、巴以衝突等全球熱點衝突方面，也持續針對中國。



拜登時代的中美關係比任何時候都複雜，也比任何時候更危險。沙利文為拜登訪華鋪路的意義不大。拜登訪華不僅無法改變中美關係的尷尬現狀，也不符合民主黨在大選年的政治利益。畢竟，反華是美國大選年的意識形態主旋律，拜登訪華不僅為特朗普提供批評民主黨親華的“子彈”，也會傷及哈里斯的選情。



此外，中美兩國元首既有通過電話交流，也有巴厘島和舊金山兩次會晤。中美兩國在極端競爭的環境下，實現了戰略平衡。總之，美國從實力地位出發和中國對話的圖謀已經破局，中國不吃美國這一套。在此邏輯下審視沙利文訪華，才能參透其中的現實意義。



一方面，沙利文此行是應中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅的邀請，凸顯中方對沙利文訪華的重視。另一方面，這是自美國總統國家安全事務助理時隔8年再次到訪中國。相比美國國務卿訪華聚焦外交，沙利文訪華所涉內容更加廣泛，更具戰略性。



此外，中美元首去年舊金山會晤以來，兩國恢復和建立了20多個對話溝通機制，在外交、財經、執法、氣候變化團隊以及兩軍保持了溝通。雖然白宮閣員級官員不斷訪華，包括美國國務卿在內，他們訪華重點主要還是職責範圍內的事情。由於拜登尚未實現訪華，因此涉及中美兩國戰略層面討論主要是由沙利文主力擔當。



