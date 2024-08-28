美減息臨近　金價目標2650美元

現貨金價（大公報） 中評社香港8月28日電／大公報報導，據光大證券國際產品開發及零售研究部分析說，美國7月PPI（生產者物價指數）升幅低於預期，當中服務成本今年以來首次下降。數據顯示反映上游物價水平的美國核心生產者物價指數7月按年上升2.4%，遠低於市場預期的2.7%。隨後公布的美國7月核心通脹按年升幅則連續第四個月回落，創2021年初以來新低，進一步鞏固美國聯儲局9月減息之預期。



隨著市場對美聯儲貨幣政策逐漸放寬，以及環球央行今年大規模增持黃金的樂觀情緒所帶動，今年以來金價累積上升逾20%，從年初每盎司約2000美元一度衝破2520美元。



我們曾於6月12日本刊專欄提醒讀者，若現貨黃金能突破2480美元，相信下一目標則為我們下半年目標價2650美元。而現貨金價8月初以來，於2450美元附近整固之後再下一城，近期受美元回落加上中東局勢膠著等基本因素影響，執筆之時已突破2500美元大關，一度見2531.75美元再創歷史新高。



美匯創一年低 100大關危危乎



美聯儲主席鮑威爾於Jackson Hole環球央行年會上表示，美聯儲減息時機已經到來。鴿派言論之下，美匯指數連跌四星期，周一曾低見100.534，創去年7月以來低位。美元回落，與美元走勢呈反向關係的金價仍有望看高一線。



除此之外，再有多家華爾街大行上調金價預期，繼花旗上調金價明年有望見2800至3000美元水平之後，瑞銀料金價今年底之前可上望2600美元。



我們維持下半年看好黃金的看法不變，隨著市場對美聯儲寬鬆周期即將開啟的憧憬，加上中東緊張局勢持續，俄烏衝突亦未完結，地緣政治風險猶在，導致黃金作為避險資產的需求也在增加。



我們認為，現貨金價若能成功守穩2450美元，相信第四季度有望達至我們下半年目標價約2650美元水平。