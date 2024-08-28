印度致命雷擊事件頻發引擔憂

8月20日，在印度阿加爾塔拉市郊，人們走在積水的道路上。（來源：新華社） 中評社北京8月28日電／據新華社報導，印度氣象研究專家在一份報告中警告，受氣候變化影響，印度致命雷擊事件數十年來明顯增加，每年導致該國近1900人死亡。



法新社27日援引一個印度研究團隊在國際期刊《環境、發展與可持續性》上發表的報告說，1967年至2020年，印度有超過10萬人因遭雷擊身亡，其中2010年至2020年因雷擊身亡的人數急劇增加。數據顯示，2003年至2020年間印度各地死於雷擊的年均人數，比1967年至2002年的這一年均數多出約60%。該研究團隊由印度東部奧迪沙邦的法基爾·莫漢大學牽頭。



報告說，結果表明，印度每年發生的雷擊事件在“穩步增加”，成為氣候變化所引發自然災害中的主要致死事件。



儘管報告關注的是死亡數據而非雷擊次數，但報告提到，“印度的雷擊事件正變得越來越難以預測”。



研究人員說，由於全球氣候變暖，雷擊頻率正在增加，並引發一系列極端天氣。溫度越高，空氣中所容納的水分就越多，這些水蒸氣上升後在高空冷卻並凝結形成積雨雲，雲中產生正負電荷，並與地面的正電荷相互作用引發閃電。



印度每年6月至9月是季風雨季，雷雨天氣頻發。報告說，預警系統不完善以及缺乏降低風險的意識，也是導致印度雷擊事件致死率高的原因。



按照法新社說法，雷擊造成的群體性死亡事件在印度常見。當狂風暴雨來臨，該國一些地區的田間勞作者可能會聚集在樹下避雨。



報告還說，在印度有記錄的雷擊致死人數“呈上升之勢”，過去20年的增幅相對最高，因此迫切需要完善應對措施。