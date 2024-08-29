曹文莉答中評：志願服務精神連心兩岸

昌平區台辦副主任曹文莉。（中評社 趙景彥攝） 中評社北京8月29日電（實習記者 趙景彥）8月26日下午，以“攜手志願服務，同心共創未來”為主題的2024京台社區發展論壇在京舉辦，旨在通過兩岸社區治理經驗的交流和志願服務精神的傳播，促進兩岸社區的發展。160餘位台胞和當地社區居民群眾共近300人參與其中。



昌平區台辦副主任曹文莉在接受中評社記者採訪時指出，京台社區發展論壇已走過十個年頭，本屆論壇具有“四大特點”。第一，多空間。充分發揮天通苑文化中心“多空間”的優勢，讓台胞親身見證和體驗北京的社區建設、社區治理，感受社會志願服務團隊的服務意識。第二，多角度。本屆論壇邀請了專家、兩岸的社區志願者和在京台胞，從多角度他們的志願服務經歷與經驗。第三，豐厚的成果。論壇聘請了兩岸富有經驗的社區工作者與志願者為特約研究員，作為兩岸社區資源服務的平台，優化兩岸社區治理。第四，愛心的傳遞。論壇中，區殘聯代表為彩虹天使咖啡屋創始人及其殘障店員代表贈禮“AR助殘字幕眼鏡”，實現了志願服務精神的又一次互傳。



曹文莉指出，兩岸同胞共話志願服務與社區治理生動體現著“兩岸一家親”的真情。她表示，“志願服務是一種體現奉獻、體現愛精神”，希望本屆京台社區發展論壇更多居民認識到社區治理、基層治理不只需要政府主張，更需要居民實際參與，做到“我參與、我快樂”。