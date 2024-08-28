富權：陸委會忘記了自己成立的緣起？

中評社香港8月28日電／澳門新華澳報28日發表富權文章：陸委會忘記了自己成立的緣起？以下為文章內容。



深受海內外華人尤其是年輕人歡迎的大陸饒舌歌手王以太，計劃於九月十四日晚間在台北信義劇場Legacy Max舉行演唱會。消息公布後，門票很快就銷售一空，主辦單位隨即宣布加場，要在九月十五日再辦一場。但其赴台申請卻遭到台灣當局拒絕簽批。開始時傳說是因為主辦單位“未批准，先售票”，後來再傳是陸委會及相關單位認定王以太違反《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》，為建構兩岸健康有序的交流，“政府”對相關交流活動有一致明確的原則，即不得發表或宣傳貶低台灣地位，《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》已有明文規範，若有違背對等尊嚴者，主管機關得不予許可入境。



陸委會所說的王以太“發表或宣傳貶低台灣地位”，是指王以太拍攝了一系列以“北京南：北京→中國台北”站牌為背景的宣傳照，但該宣傳照只是在小紅書與微博上宣傳，IG並沒有露出。另外王以太還曾經在小紅書與微博上表示，他赴台開唱是“朝著北回歸線駛去”，“回歸線里，終有一場回歸”。



而主辦方昨日發表的聲明表示，“本次台北演唱會所有活動文宣及售票頁面上都衹有使用台北站作為文案，並無矮化我方行為”，並指含有“中國台北”四字的照片並非主辦方台北專場官方宣傳，僅是中國大陸雜誌《MR.LINK 領客》的拍攝，並質疑“陸委會實際審核藝人來台標準為何？”、“封殺的標準為何？”，表示“期待政府給我們一個透明、一致且可執行的標準，令台灣演唱會不至於無所適從”。



此外主辦方也向台灣當局喊話，“審查標準應一致與明確才能有助於產業長期發展”，更舉今年六月大陸演員胡歌來台參與文化活動為例，指出胡歌儘管曾表達了中國主流價值觀的政治立場，但仍順利通過了相關審查程序，質疑陸委會雙標：“這反而使得依規定申請的主辦單位難以理解審核標準”。



王以太在台北開唱被“卡”的消息傳回大陸後，激發大陸歌迷一面倒力挺王以太，除貼出“中國一點都不能少”圖片外，還在小紅書影音上表示“以前本來就挺喜歡他，現在更喜歡了”。



按照主辦方的說法，王以太在台北的演唱會的宣傳文案，包括門票字樣，都只是使用“台北站”的稱謂。至於含有“中國台北”四字的照片，並非是主辦方台北專場的官方宣傳，只是大陸雜誌《MR.LINK 領客》的報導內容。因而所謂“矮化”台灣地區的說法，是錯將馮京作馬良。按照台灣當局的這個邏輯，凡是在大陸地區說過台灣當局不願聽也不敢聽的話的大陸演藝人員，豈非全部都被禁止赴台演出？

