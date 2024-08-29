伊然答中評：兩岸志願服務可優勢互補

北京市昌平區委龍澤園街道工委委員，龍澤園街道龍澤苑社區黨委書記、居委會主任、婦聯主席伊然。（中評社 趙景彥攝） 中評社北京8月29日電（實習記者 趙景彥）8月26日，以“攜手志願服務，同心共創未來”為主題的2024京台社區發展論壇在亞洲第一大社區的“文化心臟”－－天通苑文化藝術中心舉辦。論壇中，北京市昌平區委龍澤園街道工委委員，龍澤園街道龍澤苑社區黨委書記、居委會主任、婦聯主席伊然的主持了“基層治理實踐探索”圓桌對話，來自兩岸的社區工作者分享交流社區治理經驗與志願服務故事。



論壇結束後，伊然在接受中評社記者採訪時指出，大陸的志願服務做到了“物盡其用”，但如果想讓志願服務能夠長久地持續下去，需要向台灣學習，做到“人盡其才”。



伊然認為，大陸的志願服務模式多為“項目制”，缺乏長久實訓，“提升大陸志願服務的延續性非常重要。”



2019年，伊然曾到台灣交流學習社區治理經驗。伊然說，她在學習到了台灣志願服務堅持、持續的精神，並將其帶回了大陸。“比如圖書室志願者，從2005年起在圖書室堅持志願服務，直到現在。不僅人家也更覺得有成就感，而且能夠通過他以點帶面，讓更多的人走向志願服務崗位，這件事就做得更規範、長久。”



伊然強調，大陸的志願服務做到能夠“物盡其用”，充分展現大陸人民的熱情好客和基層社區的精神風貌。“本屆京台社區發展論壇的舉辦就是一個生動的例子”，伊然說，“如果在‘物盡其用’的基礎上向台灣先進的志願服務理念學習，優勢互補，我們的社區基層治理就可以做得更好。”