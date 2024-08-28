蘇丹北達爾富爾州首府遭襲致25人死亡

這是8月26日在蘇丹北達爾富爾州首府法希爾市拍攝的在炮擊中損毀的警局（手機照片）。（圖源：新華社） 中評社北京8月28日電／據新華社報導，喀土穆消息：蘇丹北達爾富爾州政府官員27日說，蘇丹快速支援部隊26日炮擊該州首府法希爾市，造成25人死亡，另有約30人受傷。



北達爾富爾州衛生部長易蔔拉欣·阿卜杜拉·哈提爾27日發表聲明說，蘇丹快速支援部隊26日晚對法希爾市進行了持續約4個小時的炮擊，有4枚炮彈落在該市北部阿布舒克難民營的一處市場，造成25人死亡、約30人受傷。傷者已被送往附近的衛生中心和醫院接受治療。



蘇丹地方組織法希爾抵抗委員會27日在社交媒體發文說，法希爾西部一所學院在炮擊中嚴重損毀。



蘇丹快速支援部隊尚未對此作出回應。



今年5月10日以來，蘇丹武裝部隊聯合地方武裝圍繞北達爾富爾州的控制權與蘇丹快速支援部隊在法希爾展開激烈戰鬥，造成大量平民傷亡。目前，蘇丹快速支援部隊已控制西部達爾富爾地區除北達爾富爾州以外的其他4個州。



2023年4月15日，蘇丹武裝部隊與蘇丹快速支援部隊在首都喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。持續衝突已造成蘇丹約1.88萬人喪生，超過1017萬人流離失所。