巴西記者參訪湖北　感受蓬勃發展動能

巴西媒體記者考察團在武漢經濟技術開發區猛士科技智慧園區參觀。（圖源：新華社） 中評社北京8月28日電／據新華社報導，時值中國與巴西建交50周年，應中聯部邀請，巴西媒體記者考察團一行20餘人於8月24日至27日到訪湖北，在這片科創熱土上感受中國的發展脈動，並用他們手中的筆與鏡頭向巴西受眾展示真實的中國。



在武漢經濟技術開發區猛士科技智慧園區，一段設置水域、高坡、亂石堆等複雜路況的試駕路段吸引了考察團成員的眼球。儘管烈日當空，考察團成員大都守在沒有多少遮擋物的停車場裡，只為在第一時間排隊試乘中國自主研發的電動越野車“猛士917”。



在YouTube平台有著10餘萬粉絲的巴西籍自媒體博主費利佩·杜蘭特全程舉著口袋相機，記錄下這段試乘經歷。“通過第一個亂石堆時，我幾乎沒有任何不適，坐在車內感覺非常平穩。”杜蘭特說，他準備把這段試駕視頻發到社交媒體賬號上，讓更多人瞭解中國新能源汽車的發展狀況。



近年來，武漢推動汽車產業向電動化、智能化、網聯化快步發展。在國家智能網聯汽車（武漢）測試示範區，美國有線電視新聞網駐巴西記者佩德羅·卡斯特羅坐上無人駕駛汽車。點擊屏幕確認行程後，汽車方向盤便自行轉動，隨後汽車就匯入車流之中。借助車頂配置的激光雷達與攝像頭，無人駕駛汽車實時監控路況，對於突然出現的行人與障礙物，也能保持一定距離緩停。



“最初幾分鐘，我內心其實有點害怕，但很快就開始享受這趟無人駕駛旅程了，因為非常舒適、平穩。”卡斯特羅說，這趟新奇的體驗，讓他看到了無人駕駛汽車的發展潛力。



“這款無人機的掛載能力和續航時間是多少？”“農業領域的無人機能起到什麼作用？”“你們企業跟巴西有合作嗎？”……在湖北電鷹科技有限公司的展廳裡，記者們被一款伸展出六只翅膀的物流無人機深深吸引，圍著講解員爭相提出問題。



“我在武漢看到的很多科技產品，尤其是這些無人機，對於應對氣候變暖非常重要。”巴西Rede Brasil新聞網記者阿格尼斯·弗朗庫說，巴西有廣袤的森林，如果能大量投放無人機在高空巡查，森林火災與非法森林砍伐都能得到更加有效的控制，希望兩國研究人員能在這方面有更加深入的合作。

