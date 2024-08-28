綜述：非洲數字化進程前景廣闊

中評社北京8月28日電／據新華社報導，非洲數字化發展雖然起步較晚，但近年來，受到非洲國家高度重視，數字服務在非洲得到廣泛應用。當前非洲數字化進程前景廣闊，有著政策引領、移動支付快速發展等機遇，同時也面臨數字化基礎設施不足、人才短缺等方面的挑戰。



數字產業方興未艾



目前，非洲在電商、金融、電子政務等領域的數字化進程已“多點開花”。



非洲電商產業整體增勢強勁。從電商產業整體情況看，據德國Statista數據平台統計，2024年非洲電商年增長率將達24.7%，電商行業年營業額將超420億美元，而2017年該數字僅為77億美元。



非洲金融領域數字化創新取得積極成果。截至2020年，非洲已有超過500家金融科技數字化創新企業，南非約翰內斯堡和開普敦、肯尼亞內羅畢、尼日利亞拉各斯已進入全球前100名金融科技系統創新城市名單。



此外，非洲電子政務發展成果顯著。根據《2022聯合國電子政務調查報告》，自2020年以來，非洲電子政務發展取得最為顯著進展：電子政務發展指數（EGDI）平均值增加了3.6%，科特迪瓦、盧旺達和贊比亞首次加入EGDI高水平組，非洲國家在EGDI低水平組中所占比例呈下降趨勢。EGDI作為一項綜合指數，由電信基礎設施指數、人力資本指數、在線服務指數三個標準化指數加權平均計算得出。



發展前景令人期待



作為發展新引擎，數字化在非洲的發展前景光明。中國國際關係學院外語學院法語系副教授、非洲研究所負責人劉天南認為，這主要體現在政策引領、基礎建設進步、人口數量與素質提高和移動支付快速發展等方面。



不論在區域或國別層面，非洲針對數字化制定不同發展策略。一方面，非盟政策性文件規劃了發展目標，提出建設泛非網絡系統、非洲在線大學等數字旗艦項目。另一方面，非洲多國競相推進相關政策，比如埃及出台的《2030年信息通信技術戰略》，肯尼亞的《數字經濟藍圖》等。

