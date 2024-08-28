中國公民注意：柬埔寨近期推行電子入境系統

電子入境卡圖樣。（圖片來源：中國駐柬埔寨大使館微信公眾號截圖） 中評社北京8月28日電／據中國僑網報導，據中國駐柬埔寨大使館微信公眾號消息，柬埔寨將於2024年9月1日起在金邊、暹粒、西哈努克3座國際機場推行柬埔寨電子入境系統（Cambodia e－Arrival，簡稱CeA），整合原來的移民卡、簽證申請表、海關表格和健康信息，並增加購買吳哥窟門票、查詢旅遊信息和當地救助信息等功能。中國駐柬埔寨大使館提醒赴柬中國公民：



一、請在入境柬埔寨前7天內下載柬埔寨電子入境系統（CeA）應用程序，或登錄柬埔寨電子入境系統網站填報入境信息並獲取電子入境卡（圖樣附後）。相關應用程序和網站均有中文版本。原柬埔寨移民卡、海關申報卡等紙質表格同期廢止。



二、柬埔寨電子入境卡不是入境簽證，入境柬埔寨仍需持有有效簽證。柬政府主管部門計劃隨後在柬埔寨電子入境系統（CeA）應用程序和網站集成線上辦理簽證，推出時間暫未確定。



三、為方便旅客，柬埔寨移民局在3座國際機場入境區域配備了相關填報設備、提供免費無線網絡，並安排工作人員現場協助，旅客也可在抵柬後現場辦理。



四、入出境時請配合移民官員工作。接受移民官員詢問時，請如實回答相關問題，出示相關材料，耐心溝通解釋。如遇溝通障礙，可請同行旅客或機場工作人員協助。柬政府一再重申禁止口岸官員索要小費。赴柬中國公民如在入出境時遇索要小費應予明確拒絕，並在保證自身安全前提下采集相關證據，及時向中國駐柬埔寨大使館反映。請赴柬旅客在柬期間尊重當地風俗習慣，自覺遵守柬埔寨法律，遠離賭博、色情、毒品等活動。



駐柬使館領事保護與協助電話：023－210206，郵箱：phnom－penh＿lb＠csm.mfa.gov.cn



駐柬使館駐暹粒領事辦公室領事保護與協助電話：078－946178，郵箱：consulate＿sr＠mfa.gov.cn（暹粒領辦領區範圍：暹粒省、磅通省、柏威夏省、奧多棉吉省、班迭棉吉省、馬德望省）



駐柬使館駐西哈努克領事辦公室領事保護與協助電話：061－983749，郵箱：consulate＿shv＠mfa.gov.cn（西哈努克領辦領區範圍：西哈努克省、國公省、貢布省、白馬省）



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