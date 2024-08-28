港大獲贈超聲波碎化儀器　無創治肝癌

港大醫學院獲李嘉誠基金會捐贈超聲波組織碎化醫療儀器，可無創治療肝癌。（大公報） 中評社香港8月28日電／大公報報導，港大醫學院獲捐贈一部去年獲美國食品及藥物管理局（FDA）認可的超聲波組織碎化（Histotripsy）醫療儀器，儀器利用高強度超聲波治療肝癌，患者毋須開刀，最快可即日出院。作為捐贈機構的李嘉誠基金會，計劃捐助十位肝癌患者於瑪麗醫院接受儀器治療並參與臨床試驗，預計首位患者將於本星期接受治療。



肝癌是本港第五大常見癌症，以往的治療方式包括手術切除、肝移植、放射治療、化療等，需要較長時間治療康復。由美國引入的Histotripsy技術，利用高強度超聲波瞄准癌細胞，在腫瘤內形成微氣泡引發癌細胞重復性的急速膨脹及收縮，會產生衝擊波破壞和液化目標腫瘤細胞，為肝癌患者提供無創、無痛的治療選擇。



港大醫學院外科學系臨床教授陳智仁解釋，組織碎化技術會精確破壞癌細胞，減少對肝功能的影響。另外，新技術的衝擊波會間斷式進行，以避免產生過多熱力破壞附近組織。“組織碎化治療毋須開刀，可望成為外科切除以外的治療選擇，以無創的方式進行肝癌治療。”



陳智仁表示，技術適合早期患者進行一次性治療清除肝臟腫瘤，亦為中晚期癌症患者帶來更多的治療選擇。他強調，中晚期癌症相對複雜，不會依賴單一的治療方法，目標將致力於將傳統治療與新技術相結合，以提供更全面的治療方案。

