釐清所謂“產能過剩”的五個關鍵事實

7月18日，在印度尼西亞萬丹省唐格朗的印尼會展中心，人們參觀2024年印尼國際汽車展上的中國汽車品牌比亞迪展台。（圖源：新華社） 中評社北京8月28日電／據新華社報導，近期，美西方一些政客和媒體再次炒作並泛化其所謂的“中國產能過剩論”，試圖將打擊面從中國新能源產業擴大至更多工業品類，並給中國扣上“中國產能過剩嚴重衝擊世界市場”的帽子。從這些政客和媒體給出的理由、判斷的依據以及援引的數據等看，這一論調濫用產能過剩概念，違背經濟學基本原理，存在嚴重誤導，是完全站不住腳的偽命題。



一從市場經濟運行規律看，供需不平衡不能輕易認定為產能過剩。產能過剩通常指某個產業的產能大幅超過市場需求，導致產品供給明顯過剩和價格大幅下跌。目前，世界各國對於產能過剩並不存在統一公認的判斷標準或測算方法。由於生產者和消費者行為方式存在差異，宏觀經濟周期性波動、消費者偏好改變、技術進步、自然災害和地緣政治局勢變動等因素均會導致供需出現較大變動，因而供需平衡是暫時、相對的，供需不平衡是常態、絕對的。



美國智庫彼得森國際經濟研究所高級研究員尼古拉斯·拉迪表示，作為一名經濟學家，他並不清楚如何來衡量所謂產能過剩。“這一觀點似乎意味著，任何國家都不應生產超出國內銷售能力的產品。那麼，美國波音公司是否應該減產？美國種植大豆的農場是否應該限產？”



二從產業發展生命周期看，新興產業的暫時性供大於求不能認定為產能過剩。新興產業通常具有技術創新迭代快、技術路徑多元的特徵。一些企業在完成初步技術積累和市場培育後，為搶占市場進行大量投資，可能造成供給暫時性超過需求。但隨著行業步入成熟期，技術先進、效率更高的優質產能會替代落後產能，供需不平衡狀態會得到改善。



三從市場經濟原理看，產能過剩的評估依據應該著眼於全球整體需求。在經濟全球化深入發展的背景下，評估某個產業供需是否失衡或產能是否過剩，不能只看一國，而是需要從世界市場的角度看。中國商務部政研室副主任丁維順認為，各國基於要素禀賦、技術積累、發展路徑等形成不同產業的比較優勢，進行國際分工合作、互通有無，從而有效提升全球經濟效率和福祉。



四從國際貿易實踐看，將出口量大的行業機械認定為產能過剩有違經濟學基本認知。各國都會生產並出口本國具有比較優勢的產品。2023年，德國和日本所生產汽車分別有約80%和50%銷往國際市場，中國新能源汽車僅約12.7%銷往國外。顯然，不能將各國出口量大的優勢行業認定為產能過剩，否則就是開逆經濟全球化的倒車。

