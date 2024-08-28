黎以較量告一段落，地區局勢依然暗潮汹湧

中評社北京8月28日電／據中國網報導，8月25日清晨，黎巴嫩真主黨和以色列爆發了近10個月以來最大規模的邊境交火。鑒於中東局勢緊張，多家航空公司一度暫停往返以色列的航班。埃及外交部發表緊急聲明，警告黎以局勢升級對地區穩定構成威脅，呼籲各方保持冷靜。



有驚無險的快速過招



黎以本輪交手時間極短，雙方在不到一個小時內就完成對攻。8月25日清晨4：40，以色列根據情報預警，出動80餘架戰機空襲真主黨火箭彈發射器，幾分鐘後又增加20架戰機加強打擊。以軍稱，本輪預防性打擊共持續大約20分鐘，摧毀真主黨數百座火箭彈發射器。清晨5點左右，以色列北部警笛響起。之後以軍發言人稱，真主黨向以色列發射了大約200枚火箭彈，未造成大規模人員傷亡和軍事基地受損。



7點左右，真主黨稱，針對7月30日以色列暗殺真主黨指揮官舒庫爾的“第一階段”報復已結束，共向以色列11個軍事基地發射了320枚喀秋莎火箭彈和無人機。之後真主黨領導人納斯魯拉發表演講稱，本輪報復已“按計劃實施”，襲擊的主要目標是深入以色列腹地的情報基地；以色列事先未能擊中真主黨軍事設施，並且隱瞞了受損情況。



儘管黎以本輪交手的打擊範圍、火力規模突破過去10個月以來的最高水平，並且達到了近20年來衝突烈度的頂峰，但雙方距離全面戰爭仍有一段距離。



黎以在進退之間踟蹰



打完收手後，真主黨和以色列表態克制，大有點到為止的意味。從近期戰況和本輪交手效果來看，雙方都沒有想好是進是退。



這次真主黨進攻既是示威，也是施壓，更是試探。示威的一面是報復舒庫爾被殺；施壓的一面是促進加沙停火談判；試探的一面是觀察以色列是否會因其大規模軍事行動而反應激烈。三大目的除了最後一項令真主黨滿意外，其他兩項都可謂效果平平。對真主黨而言，這次進攻受挫表明，想進一步升級與以色列的對抗，實力仍不夠。但如果不建立威懾，以色列深入貝魯特暗殺高級指揮官的戲碼，恐怕還要上演。真主黨的紅線守不住，戰略安全就不會穩固。

