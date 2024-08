多國打造新支付系統，美國金融霸權將崩潰？

中評社北京8月28日電/據中國網報導,自美元在二戰後逐漸成為世界貨幣以來,世界對美元霸權“去美元化”的討論就不絕於耳。



1960年,美國經濟學家特裡芬提出美元掛鈎黃金、其他貨幣掛鈎美元的“雙掛鈎”制度,導致美國在國際貿易中長期處於逆差,並最終導致美元國際貨幣地位受損的“特裡芬難題”。幾年之後,法國前總統、時任法國財政部長吉斯卡爾•德斯坦直言,美元霸權使美國擁有“囂張的特權”,可以低價向全世界借錢並無需擔心入不敷出。



沒過幾年,特裡芬的預言應驗。1971年8月15日,時任美國總統尼克松突然宣布關閉美元兌換黃金窗口,不再無條件允許外國政府或中央銀行用美元向美國兌換黃金,一時間美元信用急轉直下,而黃金價格扶搖直上——1971年8月時,黃金的價格是35美元/金盎司,一年之後黃金價格翻了一倍,升至70美元/金盎司;1974年底;黃金價格接近200美元/金盎司,美元的世界貨幣地位似乎到了崩潰時刻。



2008年,美國爆發由房地產次級貸款引發的金融危機,美元信用又變成了燙手山芋;2011年,包括美國在內,國際上廣泛出現了“美元統治即將結束”的說法。可是,據2024年6月IMF COFER所提供的最新數據,至2024年一季度,世界各國官方外匯儲備中仍有58.9%是美元資產。SWIFT發布的統計數據顯示,2024年7月,美元占全球貨物交易結算比例仍達47.8%,美元仍舊是受歡迎的國際“硬通貨”之一。



那麼,“去美元化”是不是在上演“狼來了”的故事?然而,從近年來各國對美元的態度以及行動來看,“美元霸權”確實正在走向末路。近日有消息稱,印度央行與阿聯酋、俄羅斯等國商談擴大或開始雙邊本幣結算事宜。在布雷頓森林會議召開80周年之時,當今世界“去美元化”到了什麼程度?世界“去美元化”前景怎樣?影響如何?美元霸權是否即將崩潰?



採取“去美元化”措施的國家會越來越多,“全球南方”國家行動積極。自2014年開始,俄羅斯就在打造自己的金融信息傳輸系統SPFS(System for Transfer of Financial Messages),該系統於2017年正式投入使用,可以替代SWIFT系統在跨境資金收付中的金融信息傳輸作用。自身經濟體量相對較小的國家通常會積極打造區域型跨境支付系統。據CNBC2023年7月報導,東盟國家中的4個,新加坡、印尼、馬來西亞、泰國打造了區域小額跨境支付系統,已經可以實現用各自本幣在對方境內進行支付,只要掃一下二維碼就可以輕鬆快捷地用本幣購買他國商品,而不需要事先進行貨幣兌換。