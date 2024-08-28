列車運維“智”變　出行體驗“質”變

一列復興號智能配置動車組駛過福廈高鐵湄洲灣跨海大橋。福廈高鐵配備的大跨橋梁與軌道一體化健康監測系統能夠精準捕捉軌道結構應變、動撓度等數據發生的細微變化。（圖源：新華社） 中評社北京8月28日電／據科技日報報導，這個暑期，出行需求火熱，高鐵成為不少遊客出行首選。



從窗口取號到改簽成功用時不到3分鐘，5G高鐵超視距預警“千里眼”將“千里之外”的路況高清視頻實時傳回，健康監測系統對鐵路線路精準“把脈問診”……近年來，一系列智慧鐵路場景的落地，不僅擦亮了中國高鐵的亮麗名片，也讓人們的出行更加安全高效。



候車更人性便捷



曾經，在售票窗口排著長隊買車票、穿越人群找座位和廁所是旅客候車的常態。如今，隨著智慧候車廳場景的落地，依靠智能客站旅客服務與生產管控平台，旅客能享受到更加人性化的服務。



走進南昌東站綜合服務中心大廳，旅客並沒有在窗口排隊買票，而是坐在等候區等候叫號。



準備辦理車票改簽業務的旅客楊萍徑直走向自助叫號設備，藍色顯示屏上清晰顯示著“綜合業務”“公安制證”兩個選項。她點擊屏幕，就拿到了排隊號碼。



“請A018號到3號窗口辦理！”聽到廣播後，楊萍起身到窗口辦理改簽業務。依托智能客站旅客服務與生產管控平台，售票員從系統中快速查到了4趟可改簽的車次。楊萍從拿號到改簽成功，用時不到3分鐘。對於不熟悉線上操作或遇到特殊情況的旅客來說，線下3分鐘即可改簽成功無疑提高了旅客的出行效率。



南昌東站副站長鄒嫻婧告訴記者，該平台能集成化展示當天預計發送旅客人數、列車到發信息、車次上車人數、分小時客流數等數據，還能實時監測全站人群密度分布情況以及高密度區域人員運動情況。“智能客站旅客服務與生產管控平台讓我們可以更精準地提供服務，遇到大客流時工作人員可以及時趕往現場進行引導，保障旅客安全便捷出行。”鄒嫻婧說。



據介紹，依托該平台，旅客還可享受多種便捷服務。例如，動態更新的電子地標，讓旅客尋找車廂時不再迷茫；可顯示剩餘空位的智能廁所引導系統方便旅客如廁。

