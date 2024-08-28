人工智能催生新職業　擁有約百萬級人才需求

人工智能應用場景。（圖源：央視新聞） 中評社北京8月28日電／據央視新聞報導，7月31日，人力資源和社會保障部公布了最新一批19個新職業和28個新工種。生成式人工智能系統應用員、智能網聯汽車測試員等職業納入了《中華人民共和國職業分類大典》。



這些新職業具體做些什麼？新職業的誕生又會給行業發展帶來哪些變化？



人工智能催生新職業



一個新職業帶動至少30萬人就業需求



在人工智能應用場景中，虛擬數字人是重要的應用方向。近年來，隨著數字經濟的迅猛發展，各類數字人主播、數字講解員、數字人智能客服、數字分身紛紛湧現。與人工智能數字人息息相關的訓練師也備受關注，如今更是成為人力資源和社會保障部最新公布增設的數字新工種。現在，在大模型技術的快速滲透下，數字人產品更迎來了智能化的飛躍。



人工智能是引領未來的戰略性技術，是新一輪科技革命和產業變革的核心驅動力，被認為是發展新質生產力的主要陣地。人力資源和社會保障部從2019年開始發布人工智能領域數字新職業，包括人工智能工程技術人員和人工智能訓練師。



人工智能賦能數字經濟，關鍵在應用落地。中國要在人工智能應用領域取得領先優勢，關鍵在於賦能千行百業應用場景，這需要大批人工智能訓練師去做應用落地的具體工作。



中國人事科學研究院研究員 範巍：應用型人工智能技術技能人才的需求非常大，因為應用場景非常多，大約測算達到百萬級別的人才需求。

