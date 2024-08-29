2024東莞台博會　台商台青齊唱主角

（中評社 林艶攝） 中評社北京8月29日電／8月28日，2024第十五屆東莞台灣名品博覽會（下稱“東莞台博會”）新聞發布會召開，介紹籌備進展、配套活動等情況。



9月5日至8日，國務院台辦經濟局、廣東省政府台辦、東莞市政府、全國台企聯將共同主辦2024第十五屆東莞台博會，面積達3.6萬平方米，重點呈現AI、半導體、智能製造、3C電子、生物科技等領域的台企名品。目前已有超600家企業報名參展，展位超2000個，連鎖商超、電商平台等採購商超2000家。



兩岸規模創新高 融合發展信號強



近年以來，兩岸交流日益活躍，台灣工商界和青年朋友絡繹不絕、跨海而來，與大陸同胞匯聚成和平統一、融合發展的兩岸主旋律。當前，廣東全力支持東莞打造新時代兩岸融合發展示範城市，全力支持廣大台胞台商融入國家新一輪改革開放大潮，全力支持東莞台博會向更高層次展會邁進。去年，“台商一起來，融入大灣區”主題活動暨第十四屆東莞台博會成就了兩岸融合發展的年度高光時刻。高規格舉辦第十五屆東莞台博會，是貫徹落實黨的二十屆三中全會精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略的重要工作，是落實《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》（下稱《東莞兩岸方案》）的具體實踐，是東莞全面深化改革、擴大高水平對外開放的現實需要。如今，東莞台博會已成為兩岸規模最大的經貿交流活動。這既是對台博會重要作用和亮眼成果的高度概括，更傳遞出推動兩岸關係和平發展的重要信號。



台商台企大咖多 25個省市設展館



作為兩岸友好來往、台企拓市升級的“金字招牌”，東莞台博會14屆累計吸引近360萬人次參觀採購，達成意向成交金額372.5億元。本屆台博會聚齊了全國台商最為集中的地區參展，實現台灣島內22個縣市全覆蓋，香港、澳門展館增大擴容；大陸方面，江西、四川、湖南、山西、福建廈門、江蘇昆山等25個省（市）設立形象館，東莞32個鎮街台企也集體亮相。越南、柬埔寨、馬來西亞、菲律賓的台灣商會代表將齊聚東莞。東莞台博會深入落實《東莞兩岸方案》，聚焦科技創新和先進製造，堅持辦好電子專業展，充分發揮集聚效應，吸引多家上市龍頭及重量級台資企業參展，包括台灣正崴、英業達、友達數位、達明機器人等，促進兩岸高新技術、智能製造等產業深度融合。同時，發揮帶動效應，舉辦兩岸產業融合展購對接會，推動打造兩岸共同市場，引導台企參與東莞新一代信息技術、高端裝備、生物醫藥等產業集群建設，助力台資企業轉型升級、高質量發展。

