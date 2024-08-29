中評現場：第九屆京台學者共研會在京舉辦

開幕式現場（中評社 海涵攝） 中評社北京8月29日電（記者 海涵）第九屆京台學者共研會8月28日在京舉辦，120餘名海峽兩岸專家學者和有關人士參加。中共中央台辦、國務院台辦副主任仇開明，海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫，中共中央台辦、國務院台辦研究局副局長龍虎，北京市台辦主任、北京海峽兩岸民間交流促進會常務副會長霍光峰，台灣中流文教基金會執行長張佑宗，北京聯合大學黨委書記楚國清等領導嘉賓出席。



仇開明在致辭中表示，黨的二十屆三中全會是新時代新征程上推動全面深化改革向廣度和深度進軍的總動員、總部署，必將為中國式現代化提供強大動力和制度保障，也必將為兩岸關係發展注入新的推動力量。這屆京台學者共研會以“新一輪改革開放與兩岸關係發展”為主題非常有意義，希望各位專家學者積極探討新一輪改革為兩岸交流合作帶來的新機遇，為推進兩岸和平發展、融合發展建言獻策，貢獻智慧和力量。



仇開明強調，兩岸同胞從來都是一家人，應該常來常往，越走越近、越走越親。要共同構建兩岸關係發展的橋梁紐帶，堅定推動兩岸交流合作。共同謀劃兩岸關係發展前景，堅定共享民族復興榮光。共同築牢兩岸關係發展的基礎，堅定維護台海和平穩定。要堅持體現一個中國原則的“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外部干涉，積極參與兩岸交流合作，持續推動兩岸關係和平發展、融合發展，共同開創中華民族偉大復興美好未來。

