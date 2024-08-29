中評關注：京台學者談以創新驅動促兩岸融合

中國社科院台灣研究所研究員張冠華（中評社 海涵攝） 中評社北京8月29日電（記者 海涵）第九屆京台學者共研會8月28日在北京舉行。中國社科院台灣研究所研究員張冠華、台灣義守大學原副校長李樑堅在會上作主旨演講，就如何以創新驅動推動兩岸關係融合發展分享觀點。



張冠華表示，當前，國際地緣政治緊張、中美戰略博弈叠加以人工智能為代表的新一輪產業技術革命提速，正在深刻影響全球及兩岸產業鏈、供應鏈格局。兩岸經貿關係正處於由基於傳統兩岸生產要素比較優勢下的要素驅動，向新一輪產業技術革命帶動的創新驅動轉型升級的關鍵時期。充分把握新技術革命加快和大陸全面深化改革提速的重大機遇，增強兩岸產業合作創新驅動的內生動力，成為深化兩岸融合發展的關鍵所在。



“創新驅動是深化兩岸融合發展的關鍵因素，”張冠華分析，以創新驅動深化兩岸融合發展有巨大潛力與基礎。深化兩岸融合發展的關鍵要素一是市場拉動、二是創新驅動。從市場拉動看，大陸是全球第二大消費市場和全球第一貨物貿易大國，有著拉動兩岸經貿合作的巨大市場動能；隨著國內統一大市場加快建構，正為台商從代工生產向建立自有品牌、拓展內需市場提供新的市場與制度創新空間。從創新驅動看，2023年大陸數字經濟規模占GDP比重高達44%，其中數字經濟核心產業占GDP10%；據2023世界人工智能大會發布的數據，大陸人工智能產業核心規模已達到5000億元，算力指數排名全球第二位處在世界第一梯隊；新能源汽車銷量887萬輛，世界占比63.5%。大陸龐大的創新產業與市場，為增強兩岸融合發展創新驅動提供強力基礎，即便在華為被美西方制裁情況下，2024年第2季台積電來自大陸的營收仍達到16%。



張冠華認為，加強以大陸新一輪產業技術革命為主導的兩岸經貿創新驅動，有利於將兩岸供應鏈合作導入大陸新經濟市場，形成以創新驅動與創新市場雙輪驅動的兩岸產業融合發展新格局。

