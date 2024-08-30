晏揚清答中評：學者溝通有助兩岸看法明確

台灣工黨主席、台灣義守大學副教授晏揚清（中評社 海涵攝） 中評社北京8月30日電（記者 海涵）台灣工黨主席、台灣義守大學副教授晏揚清8月28日在第九屆京台學者共研會上接受中評社記者採訪時指出，目前兩岸官方溝通管道中斷，學者之間的溝通若是能繼續推展下去，有利於兩岸之間的看法互相明確一些、靠近一些。隨著大陸綜合實力不斷壯大，相信四海之內的中國人都會心向祖國、心向中華民族的復興。在推動兩岸交流方面，我們應該集思廣益，加大力度吸引台灣青年的眼睛望向大陸，吸引他們來到大陸。



晏揚清表示，在當前兩岸關係緊張形勢下，兩岸學者能共聚一堂、共同探討兩岸關係問題，是一個很好的現象，也表明兩岸之間是可以坐下來好好談的。目前兩岸官方溝通管道中斷，學者之間的溝通若是能繼續推展下去，有利於兩岸之間的看法互相明確一些、靠近一些。



“疫情以後，世界局勢、兩岸關係變得複雜嚴峻，希望兩岸可以通過專家學者的交流先開辟出一些對話管道。”晏揚清說，我們都希望兩岸之間能夠和平相處，最終促成國家統一，這是大的歷史潮流。其中最重要的是要和平，如果沒有坐下來談，就絕不會有和平。



談及大陸新一輪改革開放帶給兩岸關係的機遇，晏揚清表示，目前大陸在國家社會中已逐步發展到強起來的程度。從歷史上看，無論中國有多麼強大，我們中國人基本上都不會向外擴張。隨著綜合實力不斷壯大，相信四海之內的中國人都會心向祖國、心向中華民族的復興。



晏揚清說，青年是國家的未來。如何讓年輕人走到歷史潮流中來，是當前我們應該思考的問題。他談及當前影響兩岸青年交流的因素，一是，現在的大學生在疫情期間正在讀高中，疫情爆發改變了世界，也改變了兩岸關係，導致兩岸交流的中斷；二是，台灣民進黨當局操弄“認知作戰”；三是，這一代年輕人受台灣“108課綱”影響，接受的是“去中國化”、乃至“去中華民國化”教育。

